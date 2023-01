Sin embargo, ha sido la periodista Paloma García Pelayo (60) quien este martes ha confirmado que las desavenencias en la convivencia con el diestro y la llegada de Gloria Camila para pasar estas fechas con su padre, habrían hecho a la ex superviviente adelantar la fecha de traslado de igual forma.

Según García-Pelayo, Ana María llevaría en su nueva casa desde unos días antes de Nochebuena. «Ella salió de la casa de su marido para vivir su nueva vida. Está en el pueblecito de Guadalajara donde se ha comprado la nueva casa y donde quiere empezar su nueva vida. Ahora están terminando las obras, que son muchas, pero Nochebuena la pasó sola y a final de año se fue a Sanlúcar», ha contado la periodista para resaltar después que, «la convivencia era completamente insoportable, había una tensión muy clara. Luego llegó Gloria Camila (26) y ahí se tensiona más. Antes de Navidad, he sabido que a veces no compartían ni la mesa. No le ponían su lugar».

En este sentido, la colaboradora ha relatado además cómo fue el primer encuentro de la ex de Ortega Cano con Gloria Camila -«se saludaron con cordialidad y hasta ahí»-, que, tras salir de Pesadilla en el Paraíso, decidió apartarse de los platós de televisión para centrarse en su salud mental hasta que el pasado 19 de diciembre, estallara contra la todavía mujer del torero tras la dura discusión en directo de Ana María Aldón con su cuñada Mari Carmen. «Interesa tener a una víctima en plató y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir audiencia. Estáis hundiendo cada fin de semana a una familia de la que no sabéis ni de la misa la mitad», dijo desde su perfil de Instagram.

Las últimas informaciones sobre la mudanza de Ana María Aldón a su nueva casa cobrarían sentido además después de las palabras que el diestro dedicó a la diseñadora por medio del colaborador de Fiesta, Aurelio Manzano, el pasado fin de semana, con amenaza de demanda incluida: «Estoy jodido, no quiero hablar con ella. Me he portado con ella enormemente y ella no ha hecho más que hablar mal de mí y mi familia. Yo no le deseo nada malo a ella, al contrario, le deseo que tenga mucha suerte. He cumplido 69 años y ya estoy cansado de todo. Ya estoy harto de que hable de mí de esa manera. Voy a llevar esto por la vía judicial», dijo el diestro.

Inmediatamente después de escucharlas, Ana María se vino abajo y rompió en lágrimas, teniendo incluso que abandonar su puesto de trabajo durante unos minutos.

La salida de(45) del domicilio conyugal en el que convivía con(69) y su hijo en común, ya es un hecho. Si bien hace unos días veíamos a la colaboradora de Mediaset ultimando detalles para trasladarse definitivamente al chalet que ha adquirido por 250.000 euros en una urbanización en Guadalajara, Ana María no había dado todavía el paso definitivo de trasladarse hasta allí porque no tenía la casa totalmente equipada y amueblada.