Se termina 2022 y los rostros habituales de las redes sociales ya han comenzado a hacer el balance del año. La última en sumarse a esta tendencia ha sido Gloria Camila, que, tal y como ha confesado, ha pasado un año de lo más convulso. La joven no solo ha tenido que hacer frente a las duras declaraciones de Rocío Carrasco contra Ortega Cano y el clan Mohedano, sino que también ha visto cómo su relación con Ana María Aldón se ha roto por completo, cómo su padre ha finalizado su matrimonio y, en resumen, cómo su vida se ha desmoronado.

Un Annus Horribilis en el que la hija del torero tomó la decisión de alejarse del foco mediático para cuidar su salud mental. Ahora, con las pilas recargadas y de nuevo por la red, Gloria Camila ha contado a sus seguidores cómo ha vivido su 2022, deseando que llegue el 2023 para hacer borrón y cuenta nueva. “Me paso por aquí simplemente porque me apetece deciros, después de ver vuestros mensajes de ayer, mandaros todo mi ánimo, todo mi apoyo, a las personas que no lo estéis pasando bien este año y a las personas que también hayáis pasado un año de mierda como yo”, ha comenzado sincerándose en su perfil.

Sin embargo, ha querido mandar un mensaje de esperanza, pues confía en que el año que viene sea mucho mejor: “Creo que tenemos que hacer un aprendizaje de las cosas malas que nos ocurren y que estoy segura de que el 2023 -o espero- nos traiga cosas buenas, las cosas buenas que merecemos y necesitamos y que mejoremos y nos lo tomemos como algo bueno para un futuro y que salgamos de esta juntos porque creo y considero que tengo gente maravillosa en Instagram y que sois increíbles”. Y es que, la hija de Ortega Cano ha conocido este año lo que es la depresión y, aunque no está siendo un proceso nada fácil para ella, con especialistas y el calor de sus más allegados, está consiguiendo afrontar las situaciones de la mejor manera.

Fue ella misma quien anunció que había tocado fondo cuando su nombre no dejaba de sonar con fuerza en la crónica social debido a las polémicas familiares que la envolvían. Una situación de la que ha aprendido y que no espera repetir. “Para mí, el 2022 me ha traído cosas malas, cosas buenas; he conocido gente buena, he conocido gente mala, he conocido lo que no quiero a mi lado y lo que no quiero ser el día de mañana. También he aprendido de mis errores, porque todo el mundo somos humanos y todo el mundo cometemos errores”. Para finalizar, la joven ha expresado tener muchas ganas de empezar un nuevo año “limpia”, apartando de su lado todo lo que no le hace bien: “Es vida nueva en año nuevo. Tengo muchas ganas de contaros cositas, porque estoy pensando en muchas cosas que quiero hacer, muchos proyectos nuevos y cómo me estoy reinventando, pero de verdad, tengo muchas ganas de que lo que yo quiero hacer pueda hacerse y de que salga bien, de tener yo la actitud positiva e intentar salir un poco de este poco que cada día lo estoy consiguiendo”. Y es que, aunque no ha dado detalles sobre si tiene entre sus planes un regreso a la televisión, la hija de ‘la más grande’ ha dejado claro que está completamente volcada en su trabajo.