Los problemas familiares acontecidos en los últimos meses llevaron a Gloria Camila a tomar una importante decisión hace tan solo dos semanas. La joven anunciaba su deseo de retirarse temporalmente de la vida pública para centrarse en su salud mental, la cual aseguró que iba a poner en manos de profesionales.

La joven quiso hacer uso de sus redes sociales, ya no solo para comunicar su decisión, sino también para abrirse en canal con sus seguidores y hacerles partícipes del delicado momento que estaba atravesando. «Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, y todo eso se ha ido acumulando en un vaso que se ha terminado desbordando. A veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo», explicaba en el comunicado.

Todo parecía apuntar a que la hija de José Ortega Cano no se dejaría ver en público en una larga temporada. Pero nada más lejos de la realidad. La joven reapareció ante los medios la pasada noche del martes, cuando acudió a un evento de la firma cosmética Glowfilter de la influencer Marta Lozano celebrado en el Palacio de los Duques de Santoña.

Luciendo espectacular con un look acorde a la temática de la fiesta, un baile de máscaras inspirado en el emblemático Carnaval de Venecia, la hermana de Rocío Carrasco protagonizó su primera aparición pública tras reconocer sus problemas de salud. En el evento no solo tuvo ocasión de codearse con las influencers del momento, tales como María Pombo, María García de Jaime, Laura Escanes, Teresa Andrés o Laura Matamoros, entre otras, sino que también accedió a posar para los medios gráficos, y cómo no, a atender amablemente al pequeño grupo de reporteros que se interesó por su estado de salud.

«Estoy bien, estoy ahí poco a poco volviendo a ser. Apenas salgo de casa, me he ido a Asturias, que me lo he pasado genial y he desconectado muchísimo, y bueno, me apetecía venir a este evento y nada, bien», confesó la hija de Rocío Jurado haciendo ver que su última escapada al norte de España le ha servido para recobrar fuerzas y darse un respiro.

Del mismo modo, aprovechó la ocasión para aclarar a qué dedica sus días en la actualidad y si tiene o no intención de ir retomando poco a poco sus compromisos profesionales: «Ahora mismo he vuelto a las redes, sí que vuelvo a trabajar y volvemos a hacer campañas porque al final también es otro tirón que tenemos y hay que aprovecharlo, entonces me he aislado un poco de la tele, pero en las redes sigo», afirmó.

Gloria reconoció estar un momento en el que todo lo que necesita es tranquilidad y relajación. Y es que quizá este fue el motivo por el que se negó a desvelar cómo se encuentra actualmente su progenitor, así como a opinar sobre su mediática separación de Ana María Aldón, con quien, al parecer, la joven sigue sin solventar sus diferencias.