El previsible divorcio de José Ortega Cano y Ana María Aldón ha experimentado un impulso importante en las últimas horas. Después de unas semanas en las que la polémica y el estado de nerviosismo se había apoderado de la vida del diestro, ha llegado el momento de volver a tratar una decisión que está ya tomada desde hace tiempo.

La separación se va a producir y solo un milagro lo impediría. Así lo informó la periodista Paloma García-Pelayo en El Programa de Ana Rosa el pasado 6 de octubre, cuando destapó que el torero había visitado a una abogada especialista en términos matrimoniales. Sin embargo, unos días después era él mismo el encargado de negarlo ante Ana Rosa Quintana: «Estoy siendo sincero. Ella no se comunica conmigo. Hablamos poco. Si fuera una persona que me gusta la fiesta, emborracharme, pero quiero decir ahora estoy con mi familia a muerte. Haré cualquier cosa para que continuemos de pareja».

Ana María dio veracidad a esta información unas horas después: «A mí lo que me llegó, y le doy la veracidad, es que hay una abogada y no es su abogado de confianza. Esa información de Paloma no me da la sorpresa. Yo estaba esperando a que él me lo comunicara y como ese día no llegó se lo dije yo, pero no me lo confirmó».

Ortega Cano y Ana María, cambio de escenario

Las novedades llegan este jueves, cuando Sandra Aladro ha aportado una nueva información en el mismo plató. Ortega Cano y Ana María Aldón se han sentado por fin para hablar de su divorcio y de los términos en los que se va a producir. Es un paso que se dio hace algunas semanas, pese a que el maestro dijera públicamente que iba a luchar por su matrimonio. No hay marcha atrás.

La periodista ha detallado en exclusiva los pasos a seguir del aún matrimonio: «Hace muy pocos días se han sentado a hablar y han puesto sobre la mesa los posibles escenarios y términos que cada uno quiere, algo que no habían hecho hasta ahora. Es cuestión de tiempo que se pongan o no de acuerdo. El final está cada vez más cerca». Aladro ha declarado que «no va a haber grandes problemas para separarse». La prioridad de ambos es el bienestar de su hijo en común.

La situación de la familia es insostenible. José visitó las urgencias hospitalarias esta semana en dos ocasiones y con muy poca diferencia horaria. También acompañó a su hija a un centro psicológico, tal y como se ha informado en el magacín de Telecinco. La joven está absolutamente superada después de estar ajena a todo mientras ha estado concursando en Pesadilla en el paraíso.

Gloria Camila ha querido informar a sus seguidores de su situación: «Muchos sois los que me preguntáis cómo estamos. Dentro de lo que cabe, estamos bien. Mañana os hablaré de mí y os explicaré mi situación, ya que me gusta compartir lo bueno, creo que tenemos también todo el derecho de compartir lo que no es tan bueno». Todo ha quedado a la espera de buenas nuevas.