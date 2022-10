A José Ortega Cano le ha pasado factura tanta tensión acumulada y en la noche del pasado 18 de octubre tuvo que presentarse en urgencias médicas. Unas horas antes había tenido un fuerte encontronazo con la prensa. El diestro estuvo acompañado por su hermana Mari Carmen, su cuñado Aniceto; su hija Gloria Camila y David, el novio de ésta. No le están faltando apoyos durante estas semanas tan duras que está atravesando.

Gloria Camila se ha volcado con su padre y fue quien lo ayudó a subir al coche. Su familia no escatima en cuidados. Son los que le recomiendan que no entre a opinar ni a dar declaraciones que puedan alterar su estado normal. Hay que recordar que el torero sufre de problemas cardíacos y que tiene colocados dos stent, por lo que lo último que necesita es entrar en estados de nervios como en los últimos días.

Una vez llegados al domicilio de Ortega Cano, en el norte de Madrid, comenzaron a entrar coches. Uno de ellos era el de Ana María Aldón. Su todavía mujer había estado disfrutando de Cádiz durante unos días, pero decidió adelantar su regreso al estar muy preocupada por la salud del padre de su hijo. Pasada la noche y habiendo descansado, el padre de Gloria Camila se marchó hasta una conocida marisquería, acompañado por su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto, donde se reunió con su hija, quien también está muy pendiente de su progenitor. Ahí fue cuando Ortega comentó que «me encuentro estupendamente».

Sin embargo, ataviado con gafas de sol, mascarilla y semblante serio, sorprendía al volver a las urgencias hospitalarias, sin dar a conocer el motivo que lo llevó a precisar de atención médica. ¿Qué le está pasando?

El mismo lunes por la mañana había tenido lugar un suceso muy desagradable para él. Los medios de comunicación lo esperaban a su llegada a la autoescuela donde tenía que hacer unos trámites para preguntarle por las palabras de Rocío Carrasco. Allí perdió los nervios y se enfrentó con los periodistas, amenazando con llamar a la policía si no lo dejaban en paz.

Fue Kiko Hernández quien detonó la bomba en el plató de En el nombre de Rocío al asegurar que «a mí me han pasado una información de que esa hoja, ese manuscrito que tú tienes de tu madre y que aportas al juzgado, a mí me dicen que lo que pone, y te lo pregunto, es ‘Son las 8 de la mañana y Ortega Cano ya me ha pegado la primera hostia’». ¿Maltrató Ortega Cano a Rocío Jurado? La hija de la más grande no confirmó ni desmintió esta información. En cambio, Ana María Aldón si que ha querido dejar claro que su marido siempre ha tenido un comportamiento ejemplar con ella y nunca de carácter violento.

No hay que olvidar que otro punto de polémica de José Ortega Cano tiene nombre y apellidos: Patricia Donoso. La abogada destapó la caja de los truenos al asegurar que mantuvo un encuentro íntimo con el torero pero sin llegar a tener sexo. Él lo desmintió todo e incluso lanzó un duro comunicado a través de su abogado.