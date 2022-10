José Ortega Cano está al límite. Su nombre siempre ha estado ligado a la polémica pero en este momento tiene demasiados frentes abiertos. Su separación de Ana María Aldón, las confesiones de Patricia Donoso y las palabras de Rocío Carrasco en su docuserie lo han llevado a un estado de nervios. El diestro es buscado en todo momento por las cámaras de televisión para escuchar sus explicaciones, pero se ha convertido en algo habitual que pierda los papeles ante los reporteros. Por si fuera poco, en las últimas horas se ha incrementado la presión sobre él a raíz de la emisión del décimo capítulo de En el nombre de Rocío.

Mucho se ha hablado del famoso manuscrito que Rocío Jurado dejó preparado en el que acometió algunas confesiones muy personales. El mismo que Rocío Carrasco entregó en el juzgado a petición de su hermana Gloria Camila. En él, la cantante podría no hablar demasiado bien del que fuera su marido y eso motivó que se empezará a poner el foco sobre cómo era realmente la relación entre el torero y La más grande.

El contenido de la hoja manuscrita de la libreta de Rocío Jurado que conservó Rocío Carrasco es: «Son las 8 de la mañana y José ya me ha dado la primera hostia del día», según Kiko Hernández #EnElNombreDeRocio7pic.twitter.com/98n7xXoXPD — telemagazine (@telemgzn) October 17, 2022

Hasta ahora no se habían conocido frases concretas que se podían encontrar en esta carta escrita del puño y letra de Rocío Jurado. Sin embargo, Kiko Hernández ha aportado algo de información. El colaborador se dirigió a Rocío Carrasco en un momento del pasado programa para decirle lo siguiente: «A mí me han pasado una información de que esa hoja, ese manuscrito que tú tienes de tu madre y que aportas al juzgado, a mí me dicen que lo que pone, y te lo pregunto, es ‘Son las 8 de la mañana y Ortega Cano ya me ha pegado la primera hostia’».

Rocío Carrasco no confirmó pero tampoco desmintió esta información: «Yo creo que eso es algo que se lo deben de preguntar a él para cuando vaya a otra entrevista maravillosa. Se lo deberían preguntar a él porque él tiene el mismo papelito que tengo yo y él sabe lo que pone en él perfectamente. Es un tema que no voy a entrar hasta que no tenga que entrar y desde donde tenga que entrar. Yo entregué ese papel en sede judicial y a su abogado se le dio una copia».

La hija de la artista recordó y relató cómo Ortega Cano echó de casa a su madre en varias ocasiones: «Mi madre me llamó un día a las tres de la mañana para que fuéramos a recogerla. Cuando llegué me la encontré en las escaleras de la finca con dos maletas sentada en un escalón. ‘Me ha dicho que me vaya’, me dijo… Él sabe perfectamente que no se portó como se tenía que portar. Fue un perro. Bueno, no, por respeto a los perros, fue muy mala persona y tiene que vivir con eso».

La reacción de Ortega Cano

Este martes por la mañana, los medios de comunicación han ido a buscar a Ortega Cano para darle la posibilidad de explicarse. Sin embargo, la reacción del torero ha vuelto a ser perder los nervios ante las preguntas, pidiendo a los reporteros que se marcharan, que le dejaran tranquilo y amenazando con ir a la Policía.

El viudo de Rocío Jurado da un portazo al salir del coche y se muestra intranquilo. Corren tiempos de mucho nerviosismo para un José Ortega Cano que no da abasto con tantos frentes abiertos.