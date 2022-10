Rocío Carrasco ha desvelado los detalles del testamento que no se conocía de su madre, Rocío Jurado, y en el que la hermana de la cantante y su marido eran los grandes beneficiados. Además, ha revelado un dramático episodio entre la artista y su segundo marido, José Ortega Cano.

En el último capítulo de la docuserie En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco ha sorprendido al desvelar un testamento hasta ahora desconocido de su madre. Un primer testamento que contaba con la aprobación de Gloria Mohedano y José Antonio Rodríguez y en el que la artista desheredaba a su hija Rocío Carrasco.

En este primer documento, la cantante dejaba los derechos y participaciones que le correspondían en la Ganadería ‘Yerbabuena’, con imputación y pago de la legítima legal a Ortega Cano. Asimismo, Rocío Jurado decidió legar a sus nietos, Rocío y David, por parte igual, los derechos y participaciones que le correspondían de su casa de Alcobendas, la Urbanización Cotos de Monterrey, incluidos los muebles, ropa y enseres que pudiera haber allí. Según este documento: «Los bienes que por la sucesión adquieran los legatarios, serán en todo caso administrados, mientras no cumplan la mayoría de edad, por la hermana de la testadora, Gloria. La administradora dispondrá de los frutos y rentas de dichos bienes, para todo lo que implique gastos de alimentación y educación, en beneficio de los legatarios, pudiendo también enajenar bienes para sustituirlos por otros, sin necesidad de autorización judicial ni subasta pública». Esto significaba que Gloria Mohedano, habría sido la heredera universal y dueña de los bienes de los dos hijos de Rocío Carrasco.

Pero además, en este primer testamento, la cantante también dejaba a su hermana los derechos y participaciones del chalet de Chipiona y todo su contenido. Rocío Carrasco ha recalcado que, en el documento, la dirección de la casa estaba escrita con la letra de su tío José Antonio. En el caso de Amador Mohedano, Rocío Jurado le dejaba la nave que tiene en la actualidad y a Juan de la Rosa dos fincas.

A su hija Rocío Carrasco solo le legaba el remanente de sus bienes, derechos y acciones, así como cargas y obligaciones, como heredera universal, según la legislación vigente. Tal como ha explicado Rocío Carrasco, con este documento, su madre la desheredaba y era una manera de ‘castigarla’ por su relación con Antonio David Flores. Sin embargo, este testamento nunca fue llevado al notario, sino que Rocío Jurado tomó la decisión de hacer un segundo testamento por su cuenta sin decírselo a nadie.

«Como después sabe que estoy con quién estoy, me levanta el castigo», ha dicho Rocío Carrasco, en relación al segundo testamento, en el que no deja nada a sus nietos, según ella, porque no quiere que Antonio David Flores tenga acceso a ni una mínima parte del patrimonio de Rocío Jurado. Este último testamento pilló por sorpresa a la mayoría de los familiares de Rocío Jurado, ya que ellos esperaban que el primer testamento tuviera validez.

La hija de la cantante también ha hablado de Ortega Cano, en concreto, de un episodio delicado entre Rocío Jurado y el torero: «Al hilo de lo que te está preguntando Paloma y lo que te ha dicho Jorge de si hubo maltrato, a mí me han pasado una información que esa hoja, ese manuscrito que tú tienes de tu madre y que aportas al juzgado, a mí me dicen que lo que pone, y te lo pregunto es ‘Son las 8 de la mañana y Ortega Cano ya me ha dado la primera hostia’», ha dicho el colaborador.

«¿Qué quieres que te diga de eso»?, ha preguntado Rocío Carrasco. Kiko Hernández le ha vuelto a preguntar si era cierto. «Yo creo que eso es algo, Kiko, que se lo deben de preguntar a él para cuando vaya a otra entrevista maravillosa. Se lo deberían preguntar a él porque él tiene el mismo papelito que tengo yo, y él sabe lo que pone perfectamente. Es un tema en el que no voy a entrar hasta que no tenga que entrar, y desde donde tenga que entrar. Yo entregué ese papel en sede judicial y a su abogado se le dio una copia», ha sentenciado Rocío.