Ana María Aldón, como cada domingo, se ha vuelto a sentar en el plató de Fiesta para reaccionar, en esta ocasión, a las palabras de Patricia Donoso. Cuando su matrimonio está al borde del divorcio, una mujer entraba en directo en Sálvame para contar que había tenido una relación con Ortega Cano y que eran amigos desde hacía 25 años. Lejos de dejar bien al torero, la presunta abogada emitió además varios mensajes de voz en los que el diestro se mostraba en una actitud cariñosa con ella, como si la conociera desde hacía tiempo.

Pese a que el torero ha desmentido conocer en absoluto a esta mujer, Patricia Donoso ha seguido con su versión y la semana que viene se sentará en el plató de Mediaset para aportar más pruebas. Mientras tanto, Ana María Aldón ha visto esta tarde, por primera vez, todo lo ocurrido. Su primera reacción ha sido reírse e, incrédula con lo que acaba de ver, la diseñadora ha lanzado una pregunta: “¿Una relación sin sexo? ¿Eso qué es?”. Pero lo más importante es que esta mujer asegura que ese presunto desliz del torero ocurre cuando la diseñadora está embarazada del pequeño José. “Yo nunca he tenido la impresión de que me haya sido desleal. Sí que es muy cariñoso y a él a las mujeres le gusta decirles ‘qué guapa’. Es muy cariñoso hablando y, desde la distancia, ha podido parecerle a ella que ha sido un roneo”, ha comenzado explicando.

Pero su actitud ha llamado mucho la atención a Emma García, que le ha preguntado por qué se tomaba las cosas de esa manera. “Ya he llorado mucho y ya no quiero llorar más. Es surrealista”, ha sido su respuesta. En cuanto a la reacción de Ortega Cano que entró en llamada para insultar a Patricia Donoso y dejar claro que no la conocía de nada, la diseñadora ha explicado que no estaba en casa cuando eso ocurrió y que, cuando se lo contaron no se lo creía. “No me gusta que él esté nervioso. Prefiero que esté tranquilo, que no vea nada y que lleve su vida lo más tranquila posible”, ha sentenciado.

Tras esto, Ana María se ha sentado junto a los colaboradores y, tras ver un resumen de lo ocurrido, ha sido clara: “Yo no creo que mi marido le haya pagado. No me cuadra nada las palabras que ella pone en boca de mi marido, como lo de pedir perdón a Rocío Carrasco o lo de llamar maricón a Jorge Javier Vázquez”. Además, la diseñadora ha explicado que ha hablado de este tema con el torero y este le ha explicado que no conoce a Patricia de nada: “Dice que no la conoce, que ha hablado una vez cuando venía en un tren, pero que no la conoce, que no tiene relación con ella”. Y es que, hay muchas cosas que no cuadran a la colaboradora, como los apodos cariñosos que la abogada dice que el torero ha tenido hacia ella. “En cuanto a lo de gordi, me extraña mucho que te llame gordi, porque además yo sé que a él no le gusta nada la palabra gordi”, ha explicado Ana María Aldón.

Pese a que la diseñadora ha adoptado una actitud pasiva respecto al tema, ha querido dejar claro que su marido es “zalamero”, que habla con muchas personas y que le gusta escucharlas. “Bueno, se ha pasado un poquito pero tampoco es nada de otro mundo”, ha sentenciado. Pero el nombre de Patricia Donoso no es algo nuevo, pues la colaboradora ha confesado que le quiere sonar de alguna que otra ocasión. Pese a todo, no le da más importancia y admite que Ortega Cano en un principio le dijo que nunca había hablado con ella.

Tras esto, sus compañeros le han preguntado por qué no saca la cara por él como sí lo ha hecho su hija Gloria Camila. Una defensa que Ana María Aldón considera que no tiene por qué hacer: “La misma que ha tenido mi marido conmigo a la hora de defenderme. Si tú siembras una cosa, tienes que recoger lo que siembras. No es ninguna revancha, es una realidad”.