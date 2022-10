Desde que se emitió la primera entrega del documental de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, el matrimonio formado por José Ortega Cano y Ana María Aldón comenzó a atravesar sus horas más bajas como marido y mujer. Si bien, en un intento de reconducir su historia de amor superaron varios obstáculos, finalmente han puesto punto final a su romance. Este lunes 10 de octubre el torero ha reaparecido en televisión en El programa de Ana Rosa, donde ha hablado sin tapujos sobre en qué punto se encuentra con la diseñadora. Minutos antes de comenzar la entrevista con Ana Rosa Quintana, quien precisamente se ha reincorporado este misma misma mañana tras once meses fuera de las pantallas, se han dado un cálido abrazo.

Durante el periodo de verano comenzaron a sonar cada vez con más fuera los rumores de crisis en el matrimonio. De hecho, no se dejaron ver juntos disfrutando de la temporada estival que fue determinante en su relación, ya que una vez finalizaran confirmaron lo que era un secreto a voces: su divorcio. El pasado 6 de octubre, la periodista Paloma García-Pelayo revelaba en El programa de Ana Rosa que el diestro movió ficha por voluntad propia para iniciar los trámites para su separación con la diseñadora. Este mismo domingo, Ana María acudía a Fiesta, espacio presentado por Emma García, y hablaba sobre esta mediática situación que se ha convertido en uno de los temas más comentados en el papel cuché.

Ha indicado que el sigue queriendo a la diseñadora, pero «creo que ella no me quiere a mí». «Estoy siendo sincero. Ella no se comunica conmigo. Hablamos poco. Si fuera una persona que me gusta la fiesta, emborracharme, pero quiero decir ahora estoy con mi familia a muerte», ha recalcado el invitado, que se ha mostrado un tanto nervioso. Sin perder la esperanza ha recalcado que hará lo posible por continuar con su mujer. «Haré cualquier cosa para que continuemos de pareja», ha comentado.

Ortega Cano sentencia a Rocío Carrasco

Además de hablar sobre su todavía matrimonio, también ha leído un escrito dirigido a Rocío Carrasco, con quien se encuentra en plena guerra mediática. Ha sido durante esta intervención cuando Ortega Cano ha indicado que ni él ni Rocío Jurado se quisieron separar.

**noticia en elaboración**