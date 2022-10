Ortega Cano y Ana María Aldón siguen acaparando titulares. Aunque estos últimos meses el torero se ha mostrado reticente con los medios de comunicación, lo cierto es que sus intervenciones en Telecinco son cada vez más frecuentes. La última tuvo lugar ayer, cuando Patricia Donoso confirmó haber tenido una relación con él, a lo que este respondió desmintiendo los hechos y cargando duramente contra la abogada.

Ahora, después de sus palabras, tras su polémica entrevista en El programa de Ana Rosa y justo cuando su matrimonio pende de un hilo, el diestro ha reaparecido públicamente para acompañar al pequeño José a un partido de fútbol. Pero lo que más ha llamado la atención no ha sido su semblante serio y su postura cabizbaja, sino su acompañante: Ana María Aldón. Y es que, no es habitual ver a la pareja juntos en mitad del revuelo, pero esta vez hay una razón de peso, el hijo que tienen en común.

Mientras la diseñadora ha sonreído a la prensa, el diestro se ha limitado a entrar en las instalaciones deportivas mirando al suelo y sin querer hacer declaraciones. En su rostro se ha podido apreciar que no está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, pues a su crisis matrimonial se suma también la batalla contra Rocío Carrasco y ahora un nueva amante. Varios frentes abiertos que le están sacando de quicio.

La última vez que se les pudo ver juntos fue el pasado 11 de octubre, cuando ambos llevaron al pequeño juntos al colegio. Y es que, aunque tal y como la diseñadora ha confesado, ya no hagan vida de pareja, lo cierto es que el matrimonio sigue acompañando a José allá donde va, pues se ha convertido en el único nexo de unión que a día de hoy les mantiene a flote.

Esta reaparición llega en un momento muy convulso para el matrimonio, escasos días después de la polémica entrevista del torero frente a Ana Rosa Quintana. Aunque su divorcio está cada vez más cerca, el diestro se niega a admitir que su relación con la colaboradora de Fiesta está a punto de llegar a su fin. Y sus palabras lo confirman. “Tengo un semen de fuerza, ¡vamos a por la niña!”, dijo en mitad del plató televisivo, dejando atónitos a los espectadores y a su propia mujer, que no se tomó nada bien sus palabras. Visiblemente afectada, la diseñadora se sinceró, dejando claro que esa declaración no fue la más acertada para el momento que ambos están atravesando: “A mí no me ha perdido perdón, pero públicamente lo ha hecho. Esa frase no es de cariño, no entiendo eso como cariño. Lo entiendo como un chiste malo, no es vocabulario usual de él, no lo reconozco. Él estaba muy nervioso. Él se sintió como si estuviera con amigos. Yo lo pasé mal”.

Pero la realidad no se puede ocultar y, aunque ambos estén poniendo de su parte para llevar la situación de la mejor manera posible, lo cierto es que su historia de amor lleva tiempo en jaque, aunque Ortega Cano se niegue a admitirlo: “Sigo enamorado de Ana María, totalmente. Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos de pareja, siguiéramos haciendo una vida normal. Ella con su trabajo y yo con mis cosas. A mí me gustaría porque yo no me encuentro bien si no es así”.