Gloria Camila se ha convertido en la nueva expulsada de Pesadilla en el Paraíso. Tras unas semanas de mucho aprendizaje, la joven vuelve a hacer frente a la realidad en un momento en el que el matrimonio de su padre y Ana María Aldón pende de un hilo. Sin embargo, antes de enfrentarse a las últimas semanas en las que su familia ha sido la gran protagonista de la crónica social, la ex novia de Kiko Jiménez ha visto todo lo ocurrido en los platós de televisión durante su ausencia.

“Cuando he visto a mi padre pues, evidentemente, me duele verle así, pero le amo muchísimo. Es un tío que se viste por los pies, le amo, sabía que algo estaba pasando fuera y las sensaciones pues muchas veces acertamos y mira, llegados a este punto..”, ha confesado. Pero, antes de abandonar, la concursante ha querido dejar claro que no está entre sus planes hablar con la diseñadora: “He intentado buscar las ganas, pero teniendo esto fuera me tengo que ir fuera. No sé si es mejor dentro o fuera. Mi padre es el mejor y yo tengo mucha ‘papitis’”, ha sentenciado.

Y así ha ocurrido. Tras aterrizar de nuevo en su hogar, Ortega Cano ha querido darle una sorpresa de lo más especial. Con un ramo de flores y en compañía del pequeño José con los ojos vendados, el diestro se ha personado en la casa de su hija para darle un fuerte abrazo y ponerle al día en cuanto a su matrimonio se refiere. Y es que, para el pequeño de la familia también era toda una sorpresa reencontrarse con su hermana tras varias semanas separados.

Sobre las 10 de la noche, ha abandonado el domicilio de Gloria Camila, donde se ha encontrado con unas amigas de su hija, a las que ha saludado cariñosamente antes de meterse en el coche. Aunque el torero no ha querido dar declaraciones a los medios, sí ha confirmado a la salida del reencuentro que su hija está “muy bien”. Tanto para el padre como para el menor ha sido una alegría poderse reencontrar con la joven, pues es un pilar muy importante para toda la familia. Y, como era de esperar, la gran ausente en esta celebración, ha sido Ana María Aldón, que mantiene una relación nula con la que fuera concursante de Pesadilla en el Paraíso.

Mientras el diestro se marchaba en el coche, Chema, primo de Gloria Camila, ha llegado a la casa de la joven para reencontrase con ella después de haber sido su fiel defensor en el plató del programa. “Orgulloso de ella, de cómo es como persona. La recibimos con los brazos abiertos”, se ha sincerado a la prensa. Aunque la joven se llevó ayer un disgusto antes de abandonar el concurso, su primo ha asegurado que ahora está bien acompañada: “Ya está aquí con nosotros, que la vamos a cuidar”.

Tras un primer contacto con la realidad, Gloria Camila se enfrenta ahora a todo lo sucedido estas semanas en las que ha estado alejada del foco mediático por completo. Aunque ya ha visto un pequeño adelanto, la joven se enfrentará a una polémica entrevista de su ex novio y a las declaraciones más sinceras de Ana María Aldón en las que deja claro que el divorcio está cada día más cerca.