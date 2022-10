Ana María Aldón sentencia su relación con Ortega Cano: “Ya es tarde”

Ana María Aldón ha respondido a la peculiar declaración de amor de José Ortega Cano. El pasado lunes el torero se sentaba en el plató de El programa de Ana Rosa y hablaba por primera vez de la situación que atraviesa el matrimonio, después de meses de rumores y especulaciones. Ortega Cano se sinceraba con la periodista en su vuelta a los platós y manifestaba que no tiene intención de separarse de la andaluza, aunque reconocía también que no tiene una comunicación fluida con ella y que no sabe por qué. No obstante, lo que más llamaba la atención era el mensaje que el diestro enviaba a su esposa, en el que le aseguraba que «su semen todavía es de fuerza», antes de pedirle que se dieran una oportunidad para «ir a por la niña». Unas palabras que, como era de esperar, han generado multitud de reacciones.

Aunque ante el revuelo mediático ocasionado por sus declaraciones el torero se disculpaba por sus palabras, no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido la reacción de Ana María Aldón. La colaboradora se ha sentado en el plató de Fiesta y ha hablado de cómo ha vivido estos comentarios por parte de su todavía marido. Ana María ha reconocido que está «avergonzada y abochornada» por lo que ha dicho el torero. «No quiero ver eso porque pienso que el primer perjudicado de la desafortunada frase es él y no me gusta verlo sufrir. Yo creo que ha sufrido por eso, se dio cuenta tarde y se sintió mal», ha dicho la de Sanlúcar ante las preguntas de Emma García.

Pero no es esto lo único que ha dicho Ana María Aldón que, a diferencia de Ortega Cano, se ha mostrado tajante ante la posibilidad de una reconciliación: «No está enamorado, si lo estuviera, no haría ciertas cosas», ha comentado la diseñadora, en torno a los comentarios de su marido, que aseguró que él seguía enamorado de ella. De la misma manera, Ana María ha declarado que Ortega sí que sabe qué es lo que ha motivado el distanciamiento entre la pareja, aunque ahora «ya no hay nada que hacer». Lo que sí ha querido dejar claro es que nunca ha recibido un trato poco adecuado del torero, dado que últimamente ha habido algunas insinuaciones que apuntaban a que Ortega Cano no le daba un buen trato.

Cuando los colaboradores le han preguntado por qué siguen viviendo bajo el mismo techo si la relación está rota, Ana María ha dicho que no tiene ninguna urgencia por cortar la relación: «No estoy sosteniendo ninguna situación, no estoy alargando el chicle, que ya estoy harta. Que nadie me obligue a tomar una decisión precipitada, lo haremos cuando mi marido y yo lo decidamos», ha dicho la diseñadora, que ha asegurado que la pareja mantiene una relación cordial, aunque mantiene que la separación «es algo que va a pasar porque ya es tarde», ha declarado Ana María.