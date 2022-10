No cabe duda de que la última aparición televisiva de Ortega Cano ha traído mucha polémica consigo. Con motivo de la vuelta de Ana Rosa Quintana al programa de las mañanas de Telecinco, el diestro se presentaba en el plató para ser entrevistado por la presentadora, mostrando su faceta más distendida al asegurar que tiene el “semen de fuerza” y que “irá a por la niña” junto a Ana María Aldón, cuando se supone que el matrimonio está atravesando una crisis prácticamente irreparable.

Como no podía ser de otra manera, muchas han sido las personas que han criticado duramente las palabras del torero, considerando la expresión utilizada un tanto vulgar, sobre todo teniendo en cuenta que no está pasando por el mejor momento en su relación con la que fuera concursante de Supervivientes. Por este motivo, y siendo consciente de toda la repercusión que ha generado su testimonio, a Ortega Cano no le ha quedado más remedio que entonar el mea culpa y admitir su error. Ha sido durante este mismo mediodía cuando las cámaras de Gtres han captado al que fuera viudo de Rocío Jurado en la calle, situación que ha servido para el protagonista en cuestión como perfecta oportunidad para enmendar su error: “Yo no soy persona de decir este tipo de cosas, pero bueno, estaba un poco nervioso y lo dije, pero sin mala fe, por supuesto”, comenzaba pronunciando, para después llegar al meollo del asunto: “Pido disculpas a aquellos que no les haya gustado, y bueno, lo siento”, aunque también ha confesado que Ana María no se lo ha tomado mal en absoluto: “En definitiva es una broma, ni lo tenía pensado ni nada. Lo hecho está hecho, pero pido disculpas”, zanjaba, intentando justificarse a sí mismo de un acto, que aunque no tenía ninguna mala intención, ha sido malinterpretado por una gran parte de la audiencia.

De esta manera, el padre de Gloria Camila Ortega ha vuelto a demostrar que el respeto por su todavía esposa ese máximo. Algo que ya había aclarado en una aparición previa: “Yo siempre he respetado a todas las mujeres y para mí una mujer es un portento de vida y de todo. A mí no me pueden criticar por eso porque soy muy respetuoso y las admiro mucho”, sentenciaba, para después quitar hierro al asunto al indicar que “hay que tener sentido del humor”. Sea como fuere, lo que sí es cierto es que las declaraciones Ortega Cano no parecen haber sentido mal a su esposa, sobre todo teniendo en cuenta que esta misma mañana salían de su domicilio en común para hacer algunos recados en conjunto.

No obstante, quien no parece haber visto con muy buenos ojos esta entrevista es la hija de la diseñadora, Gema Aldón, que esta misma tarde para Sálvame apuntaba que “su madre no es un útero”, ya que es una persona con sentimientos, además de puntualizar que “le da pena” el “deterioro” que está sufriendo el marido de su progenitora durante los últimos años.