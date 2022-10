¿Gloria Camila en los Premios Emmy? Es un hecho

Gloria Camila Ortega acaba de recibir una buena noticia mientras concursa en Pesadilla en el paraíso. Su debut como actriz de televisión puede ser reconocido con un importante galardón. Y es que Dos Vidas ha sido nominada a la próxima edición de los Premios Emmy Internacionales. La ficción de RTVE, Mascaret Films y Bambú ha recibido su candidatura en la categoría de Mejor Telenovela.

Se trata de una importante hazaña ya que es la única producción con sello español de entre las 60 que pelearán por un trofeo. Resulta meritorio haber logrado una nominación a tenor de que su paso por la parrilla televisiva no puede catalogarse de exitoso. TVE tomó la decisión de cancelarla prematuramente ante un resultado de audiencia que consideraban mejorable.

La serie se estrenó el 25 de enero de 2021 y se despidió el 8 de febrero de 2022 tras 255 capítulos. El detonante fue perder la carrera de fondo con su competidora en la sobremesa de Antena 3, Amar es para siempre. La serie protagonizada por Gloria Camila registró un discreto 6,2% de cuota de pantalla, con 637.000 espectadores de media. No obstante, fuera de nuestras fronteras tuvo bastante tirón ya que hubo países que compraron los derechos de emisión, como fue el caso de Francia, los países del Norte de África, Italia, Finlandia, Noruega o Lituania.

Dos vidas se llevaba a cabo en dos fracciones de tiempo bien diferenciadas, la primera en la colonia de Guinea Española en los años 50 y la segunda en la actualidad. El argumento giraba en torno a la conexión de las vidas de Julia y Carmen -nieta y abuela- con la técnica cinematográfica de los saltos de tiempo. Laura Ledesma y Amparo Piñero eran los nombres principales de un reparto que completaban Gloria Camila, Cristina de Inza, Sebastián Haro, Oliver Ruano, Aída de la Cruz, Miguel Brocca, Iván Mendes, Kenai White, Chema Adeva o Iago García, entre otros.

Si la ficción lograse llevarse el Emmy sería algo histórico. En primer lugar por ser el primer premio internacional -la gala se celebra en New York el 21 de noviembre- ya que anteriormente fue galardonada en la 60ª edición del Festival Rose D’Or como mejor serie diaria. También salió triunfante al llevarse un premio ALMA al Mejor Guión de Serie Diaria.

Gloria Camila, fuertemente criticada

Por otro lado, la hija de Ortega Cano ha sido protagonista en las últimas horas debido a su concurso en Pesadilla en el paraíso. Durante estas semanas ha sido muy comentada su enemistad con Alyson Eckmann, que se ha despachado a gusto contra su compañera en una entrevista con Carlos Sobera: «No es que me caiga mal pero mira la cara que tiene. Parece que siempre está amargada. Se ve como amargada todo el rato… Me cae como esta mesa y de la gente que me cae como una mesa no diré nada, porque no me importa», dijo la americana. El origen del conflicto entre ambas fue que a esta última no le sentó nada bien que Gloria Camila fuera contra Israel y le llamó «bruja».