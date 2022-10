José Ortega Cano reaparecía este lunes en El programa de Ana Rosa para despejar las dudas sobre su situación con Ana María Aldón. Por primera vez en mucho tiempo, el torero se sentaba en un plató y se sinceraba con Ana Rosa Quintana, no solo sobre el momento que está viviendo su matrimonio con la de Sanlúcar, sino que también hacía algunas declaraciones en relación a todo lo que está comentando Rocío Carrasco en la docuserie En el nombre de Rocío. El torero aprovechaba la ocasión para leer un extenso texto en el que dejaba claras sus intenciones y despejaba dudas sobre su postura.

El diestro comenzaba su entrevista con la comunicadora precisamente hablando sobre las palabras de la hija de Rocío Jurado y aseguraba que su intención es emprender acciones legales. Sin embargo, lo que más interés ha generado ha sido todo lo relacionado con la diseñadora. Ortega ha asegurado que no quiere separarse de Ana María Aldón y que sigue enamorado de ella, aunque considera que la andaluza ya no le quiere. Cuando la periodista le ha pedido que le mande un mensaje, el torero le ha hecho una declaración de amor fuera de lo común: “Todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña”, ha dicho el torero mirando fijamente a cámara. Unas palabras que se han convertido en trending topic en las redes sociales y que han generado todo tipo de reacciones en todos los ámbitos.

Esta misma mañana, ante el revuelo ocasionado por las declaraciones de Ortega Cano, las cámaras de la agencia Gtres han sido testigo de la primera reacción de la pareja. La diseñadora y su todavía marido aún conviven bajo el mismo techo, pero ambos han reconocido que su relación no es muy fluida. El matrimonio ha aprovechado para salir a hacer unos recados en las cercanías de su residencia, momento en el que los reporteros han preguntado a José Ortega Cano por el revuelo generado por sus palabras.

“Hay que tener sentido del humor”, ha dicho el torero entre risas. El torero no ha querido pronunciarse sobre qué opina Ana María Aldón sobre las palabras que José Ortega Cano dijo en su entrevista con la periodista Ana Rosa Quintana: “No puedo decir nada”. El que fuera marido de Rocío Jurado también ha preferido guardar silencio sobre las últimas declaraciones de Rocío Carrasco, sobre su presunta mala actitud con la artista. Eso sí, ha dejado claro que nunca ha faltado al respeto a una mujer.“Yo siempre he respetado a todas las mujeres y para mí una mujer es un portento de vida y de todo. A mí no me pueden criticar por eso porque soy muy respetuoso y las admiro mucho. Muchas gracias”, ha sentenciado el torero.