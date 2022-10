La esperada reaparición de Ortega Cano en un plató de televisión ha dejado varios titulares que darán mucho que hablar. Rocío Carrasco, Ana María Aldón o Rocío Jurado han sido los nombres propios que han marcado su charla con Ana Rosa Quintana, en el día que la periodista volvía a ponerse ante su público. Ambos se han fundido en un emotivo abrazo que ha precedido una charla en la que ha abundado la sinceridad por parte del torero, que tenía varios frentes abiertos que acometer.

Ortega sostiene que él no ha iniciado los trámites de divorcio para separarse legalmente de su todavía mujer: «No he consultados abogados, no he pensado en ellos». Y no solo eso sino que se ha atrevido a finalizar su entrevista de una manera muy inusual y que está dando mucho de qué hablar. El diestro se ha levantado del sofá, se ha dirigido a una cámara y le ha hablado a Ana María Aldón: «Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te mando todo mi cariño, te amo, y vamos a juntarnos y a querernos». Unas palabras que han dejado estupefactos a Ana Rosa, al resto de colaboradores y a la audiencia del programa, que reaccionaron con una carcajada.

Con los pelos de punta con el mensaje que le manda Ortega Cano a Ana María. Ana Rosa: “José, dile algo a tú mujer” Y allá que va Ortega🤯🤦🏻‍♂️😓 pic.twitter.com/mwUaXeAUSM — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) October 10, 2022

El viudo de Rocío Jurado no entiende cómo se ha podido llegar a esta situación: «Cuando dos personas se aman, se quieren de verdad, rompen todo lo que pueda ser negativo y yo no he tenido nada negativo con ella. Siempre ha habido ternura, cariño, disfrutar de su familia, su gente…», ha explicado en El Programa de Ana Rosa. La situación con la madre de su hijo pequeño es toda una incógnita hasta para los propios implicados: «Ella no se comunica conmigo y hablamos poco. No sé cómo estamos…. Si yo fuera una persona a la que le gustan las fiestas, salir… pero yo estoy en un momento de mi vida en el que me gusta estar con mi familia».

Ortega Cano se confiesa aún absorto de amor por Ana María: «Creo que mi mujer ya no me quiere, pero yo a ella sí. Sigo totalmente enamorado (…) «A mí me gustaría que siguiéramos juntos porque no me encuentro bien si no es así. Que sigamos juntos depende de los dos, de que nos demos un beso y un abrazo», ha explicado.

Por otro lado, el viudo de Rocío Jurado ha sentenciado para siempre a Rocío Carrasco, a quien verá en los tribunales: «He venido al programa de Ana Rosa Quintana porque la tengo una gran aprecio y admiración como persona y profesional. Estoy muy feliz de que se encuentre en plenas condiciones. (…) Rocío Carrasco ha mentido sobre mi persona. Han retorcido la verdad hasta extremos inigualables y por ello esta conducta llena de odio solo puedo ceder una respuesta judicial. Que sea la Justicia quien ponga fin. He llamado con mis abogados. Que actúen en consecuencia», ha dicho mientras leía un comunicado.