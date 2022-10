Todos los frentes abiertos de Gloria Camila en su reaparición televisiva

La familia Ortega Cano ha sido la gran protagonista de la crónica social los últimos meses. La lucha contra Rocío Carrasco, el matrimonio del torero y Ana María Aldón, las declaraciones de Gema Aldón…un sinfín de polémicas que no han permitido al clan familiar alejarse del foco mediático ni por un momento. Un panorama que favoreció la entrada de Gloria Camila a Pesadilla en el Paraíso, en un intento de despejar la mente y alejarse de huracán mediático. Ahora, convertida ya en la última expulsada del programa, la hija del torero tendrá que hacer frente, de nuevo, a la realidad.

Esta noche, la hija de Rocío Jurado se sentará en el debate de Pesadilla en el Paraíso para responder a todos los frentes abiertos que le llevan persiguiendo desde hace ya varios meses. Y es que, de regreso a la normalidad, la joven se ha encontrado un panorama nada favorable en el que ha querido sacar la cara para solucionar todas sus cuentas pendientes.

La presunta amante de su padre, Patricia Donoso

En mitad del huracán matrimonial entre el torero y la diseñadora, una mujer ha roto su silencio para revelar que tuvo una relación más allá de la amistad con Ortega Cano. “Fue en España, en una Feria de Sevilla o un Rocío, pero no nos llegamos a acostar. Ya estaba con Ana María Aldón. No llegamos a mayores porque le pedí un favor y, de repente, dijo algo sobre su mujer y las náuseas. Y dije: ‘what?, hasta aquí hemos llegado’”, confesó. Unas declaraciones que no sentaron anda bien al diestro, que fuera de control, le respondió con insultos y negando por completo su versión: “A esa mujer no la conozco de nada, esta mujer es, según ella, amiga de Gloria, mi hija”.

En ese instante, fue Gloria Camila quien quiso intervenir, aunque su desconsolado llanto y su ataque de nervios no le permitieron comunicarse, por lo que fue su primo Chema quien se pronunció por ella, dejando claro que la andaluza no es amiga suya ni de su padre. Pero no todo ha quedado ahí, pues durante la tarde de ayer, a través de Aurelio Manzano, la joven pudo responder a Patricia Donoso: “Mi padre va a tomar acciones legales y la va a demandar”. Según la hija del diestro, la abogada se puso en contacto con él vía telefónica, pero su padre no ha conocido nunca personalmente a esta mujer, solo han hablado a través de mensajes.

La batalla legal contra Rocío Carrasco

La docuserie En el nombre de Rocío no solo ha hecho mella en el matrimonio de Ortega Cano y Ana María Aldón, sino también en el clan familiar y en los Mohedano. Rocío Carrasco ha decidido romper su silencio y desenmascarar a toda su familia mediática. Algo que no ha gustado nada al diestro, que ha expresado tomar las medidas pertinentes contra la hija de ‘la más grande’. Aunque parece que ahora ha dado un paso atrás, ha sido ella misma quien le ha retado en los juzgados: “Ortega, matador, si no lo inicias tú el procedimiento lo voy a iniciar yo”. Un nuevo varapalo familiar que puede no agradar a Gloria Camila.

El pasado tormentoso con Kiko Jiménez

Pese a que su historia de amor se acabó hace ya algunos años, entre ellos siempre ha habido reproches y enfrentamientos continuos. Gloria Camila, de vuelta a la realidad, se tendrá que enfrentar a la última entrevista de su ex pareja y explicar la confesión de su aborto que dejó a todos con la boca abierta. “Nunca lo he contado. No me venía la regla. Fui a hacerme el test y positivo”, confesó la joven. Pero esta no es la única polémica que rodea a su ex novio, pues Ortega Cano también tiene una guerra abierta contra él. En este último mes, el novio de Sofía Suescun comentó ser conocedor de una reunión familiar en la que se especuló con la paternidad del pequeño José. Un tema delicado por el que el torero ha decidido emprender acciones legales. “Vamos a tomar en consecuencia todo lo que sea posible y los abogados que hagan falta”, sentenció.

El polémico semen de Ortega Cano

Aunque Gloria Camila ya ha podido ver la última entrevista de su padre, tras la que reaccionó rompiendo en llanto, será hoy cuando reaccione al controvertido mensaje que ya ha dado la vuelta al mundo. “Mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!”, expresó Ortega Cano. Unas palabras a las que su hija reaccionó sorprendida: “Me duele verle así, pero le amo muchísimo. Es un tío que se viste por los pies, sabía que algo estaba pasando fuera”. Ahora, la joven tendrá que dar su punto de vista ante esta situación, aprovechando también para pronunciarse sobre la ruptura del torero y la diseñadora, pues el trámite de divorcio está cada vez más cerca de llevarse a cabo.

Y es que, aunque Ortega Cano no quiere ver la realidad y está convencido de que su matrimonio se puede arreglar, Ana María ha llegado a un punto de no retorno en el que lo único que le une al torero es el hijo que tienen en común. “Ya no hay nada que hacer”, sentenció la diseñadora. Aunque es una realidad que la relación entre la mujer de Ortega Cano y su hija nunca ha sido idílica, habrá que esperar a esta noche a ver qué opina la joven de esta ruptura.