Patricia Donoso ha sido la gran protagonista de Telecinco durante este viernes. En mitad del torbellino matrimonial que rodea a Ortega Cano y Ana María Aldón, la abogada y amiga del torero ha aparecido en Sálvame para revelar que tuvo una relación con el diestro más allá de la amistad cuando la diseñadora estaba embarazada del pequeño José.

“Fue en España, en una Feria de Sevilla o un Rocío, pero no nos llegamos a acostar. Ya estaba con Ana María Aldón. No llegamos a mayores porque le pedí un favor y, de repente, dijo algo sobre su mujer y las náuseas. Y dije: ‘what?, hasta aquí hemos llegado’”, ha comenzado explicando la abogada. Pero la polémica no ha quedado ahí, porque Patricia ha confesado que Ortega Cano como pareja no es para nada interesante: “Es demasiado antiguo. Quiere marcar los tiempos siempre, como las relaciones de antes, como pedir permiso para todo y así no funciona la vida”.

Tras estas declaraciones, el todavía marido de Ana María Aldón ha entrado en llamada y, totalmente fuera de control, ha desmentido cada palabra de Patricia Donoso. “No sé la vida cómo está hecha, el momento que se está viviendo…A esa mujer no la conozco de nada, esta mujer es, según ella, amiga de Gloria, mi hija. Nos conocemos porque ella un día se hizo con mi teléfono y me llamó en un viaje que iba de Andalucía a Madrid”, ha comenzado el diestro en mitad de un ataque de nervios. Una intervención que no ha estado exenta de polémica, pues el padre de Gloria Camila no ha dudado en cargar contra la abogada, pronunciando insultos como “sinvergüenza”, “asquerosa” o “mamarracho”, para terminar cortando la llamada de forma fulminante.

Poco tiempo después, ha sido Gloria Camila quien ha querido también intervenir. Aunque no ha podido hablar debido a su desconsolado llanto, ha transmitido a través de su primo Chema que ha sido la abogada quien se ha puesto en contacto con el diestro para mostrarle su apoyo en esta complicada situación familiar. Una intervención en la que, además, la ex concursante de Pesadilla en el Paraíso ha querido dejar claro que la andaluza no es amiga suya ni de su padre.

Pero no todo ha quedado ahí, pues Patricia Donoso ha vuelto a reaparecer por videollamada en el Deluxe para aportar pruebas que refutan su versión de los acontecimientos. Pese a que Ortega Cano ha negado las palabras de la abogada, esta ha reproducido varios audios en los que se aprecia la buena relación y sintonía de ambos. Además, ha relatado que el torero le metió mano cuando se sacaron una foto juntos en el AVE: “Yo sonreí para la foto y después de fui para la cafetería porque estas cosas no me gustan”.

Para aumentar la polémica, la andaluza residente en Miami ha expresado que Ortega Cano está constantemente manipulado por su entorno, sobre todo por su hija, Gloria Camila, pues “no hace nada sin su aprobación”. En ese momento, el diestro se ha pronunciado a través de sus abogados en un comunicado leído por Antonio Montero. En él, además de negar toda relación con Patricia, ha comunicado que se reserva su derecho a denunciar.