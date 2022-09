Ortega Cano ya no puede más. Hace unos días, Kiko Jiménez envió un mensaje a Ana María Aldón comentándole que él es conocedor de una presunta reunión familiar en la que, aunque no se ha desvelado cuál fue el tema de conversación, se ha especulado con la paternidad del pequeño José. Una bomba que ha terminado por dinamitar la paciencia del torero que, cansado de toda polémica, ha entrado en llamada en Ya es verano para tirar por suelo el relato del ex novio de su hija y ponerle contra las cuerdas.

“En cuanto escuché las manifestaciones de este individuo, lo puse en manos de mi abogado de confianza”, ha comenzado informando, dejando claro que en su domicilio nunca ha habido un cónclave de este tipo y menos en su presencia. “Todo lo que dijo es mentira, es falso, como el beso de Judas. No se puede especular algo que no es real y transformar en verdad sin prueba alguna”, ha sentenciado, afirmando que ya ha puesto el tema en manos de sus abogados y que, a partir de ahora, confiará en la justicia.

Tras manifestar no saber qué ha hecho malo en la vida para merecerse todo lo que lleva pasándole desde hace meses, Ortega Cano, visiblemente emocionado, ha pedido que le dejen tranquilo una vez más: “Lo único que he hecho en mi vida es trabajar y darlo todo a la gente que se ha portado bien conmigo y que es buena persona, nada más. Les pido, por favor, que me tengan un poco en cuenta, a mí y a mi familia, porque estamos sufriendo demasiado y ya está bien. Que nos dejen vivir, por lo menos”.

El torero ha dejado claro que ya no puede más con la situación y menos ahora, que ha vuelto a la palestra tras una información ofrecida por el ex novio de su hija Gloria Camila. Aunque el marido de la diseñadora ha asegurado que desconoce el contenido de esa presunta conversación familiar, ha sentenciado que eso no le va a impedir frenar los pies al colaborador. “El que sea capaz de tocar lo más mínimo con la voz o con lo que sea a mi hijo…No ha habido ninguna reunión, eso es falso y, por lo tanto, vamos a tomar en consecuencia todo lo que sea posible y los abogados que hagan falta”. Tras volver a jurar “ante Dios y ante la Virgen María” que él jamás ha tenido una reunión con su familia para tratar el tema de la paternidad de su hijo, el maestro ha dejado claro que ni esto, ni todo lo que se está hablando en torno a su familia, van a acabar con él: “A mí no me mata nadie”.

Mientras Ana María le ha mandado un mensaje a la conductora del espacio televisivo diciéndole que no sabe dónde está metida tras conocer la información de Kiko, Ortega Cano ha querido esclarecer que no se piensa pronunciar más sobre su mujer: “Yo no voy a tocar el tema de Ana María, lo que tenga que ser será. Esto se queda en cosas de ella y yo, porque tenemos que hablar”. Y es que, después de tantos meses en el punto de mira, este tema ha sido la gota que ha colmado el vaso del torero, que afirmando una vez más que va a poner en manos de la justicia el asunto, ha sentenciado: “Que se atenga a las consecuencias el personaje, aunque tenga que empeñar todo para que este tío vaya a la cárcel”.

Para finalizar su intervención, el diestro ha informado que está dispuesto a sacar la cara por su hija las veces que haga falta, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, no ha querido despedirse sin antes mandar un mensaje a la cadena: “Voy a decir una cosa con todo el cariño y con todo el respeto del mundo. Le pido a Telecinco que me dejen vivir tranquilo lo que me quede de tiempo”.