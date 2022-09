Un domingo más, Ana María Aldón se ha sentado en Ya es verano para contar en qué punto se encuentra su matrimonio y responder a las palabras de su marido. Hace ahora 24 horas, Ortega Cano se mostró muy enfadado con las declaraciones de su mujer y sentenció su actitud de forma tajante: “Me parece muy fuerte que mi mujer diga esas cosas de su marido”. Hoy, la diseñadora ha querido pedirle perdón y el diestro, sin dudarlo un segundo, se ha puesto en contacto con el programa para entrar en directo y protagonizar la que hasta ahora ha sido la primera conversación con su mujer.

“Antes que nada, me tienen que disculpar por entrar otra vez en la televisión, para mí tampoco es muy de gusto tener que hablar continuamente”, ha comenzado diciendo. Tratando el tema de su matrimonio, Ortega Cano ha querido explicar que él quiere poner las cosas en equilibrio: “Ni nadie es muy malo ni nadie es muy bueno. Todos somos pues regular, vamos a dejarlo en término medio”. Asimismo, ante una Ana María Aldón atenta a sus palabras, el maestro ha querido dejar clara que la única solución es llevarse lo mejor posible. “Que no haya mal rollo, porque la vida es muy corta y en la vida todo se acaba. Y no merece la pena que en una casa como esta, estemos cada uno por un lado”, ha expresado. Visiblemente nervioso, ha confesado que no hay diálogo con su mujer, aunque ha destacado que no sabe si es su culpa, pero que le gustaría estar tranquilo: “A mí me gustaría que tomáramos conciencia la familia, primero yo y después ella, porque arrastramos a una serie de niños pequeños y más mayores y necesitamos una buena convivencia”. Tras esto, el torero ha pedido tener una conversación para salir de esta situación y ser “una familia ordenada”, además de rogar públicamente que todos den un giro de 180 grados y poner todos de su parte para salir adelante. “La cosa se está saliendo de madre. Ya no debemos de seguir así, debemos de ser una familia y que haya buena armonía entre nosotros”.

Tras escuchar el discurso, la colaboradora ha tomado la palabra: “Estoy muy de acuerdo con él, tiene que haber comunicación y tiene que haber pues lo que no hay, por lo menos que el niño vea una normalidad dentro de lo que está ocurriendo que es indiscutible”. Dando la razón a su mujer, el diestro ha explicado que los dos tienen la misma culpa, pero que tienen que hacer lo posible por su hijo: “Tenemos a una joya y yo le he notado estos días como una carita seria, que no es la de costumbre de él. Y bueno, pues yo creo que tenemos que ponernos las pilas y si tenemos algo personal o algo interior sacarlo en palabras, en diálogo. Y, sobre todo, pues intentar llevarlo lo mejor posible”. Sin embargo, la diseñadora no ha estado muy de acuerdo con él, pues opina que el estado de su relación va más allá de una simple pelea que se pueda solucionar con una conversación: “Yo me siento un poco ridícula. Bueno, en algunos matrimonios es cosa de dos y en otros hay demasiada gente”.

Para quitarle hierro al asunto, el maestro ha sido claro: “Ella tiene ese sentir, y yo soy más de me gusta ver mi casa con gente. Me gusta estar con mi familia y compartir. Y ella también, lo que pasa que la cogemos ahora en un momento que todo es negativo. Yo prefiero estar acompañado que no solo”. No obstante, hay una realidad, y esa es que ambos no están atravesando su mejor momento. Para el torero, lo que más le duele es el silencio que está reinando en su matrimonio: “Lo que más siento es estar en casa y como si no existiera”. Una situación que el torero no quiere más, pues ha confesado que sigue queriendo mucho a su mujer: “Yo sigo enamorado de Ana María porque eso lo llevo muy dentro de mí. Yo a ella la quiero mucho. En algún momento, he podido tener algún pequeño desliz con alguna palabra, con alguna cosa, pero yo creo que nos faltaba comunicación y diálogo”.

Y es que, Ana María ha recalcado que esta situación viene de hace tiempo y no se soluciona de un día para otro: “Lo que ha ocurrido ha ocurrido. Y las cosas que han pasado son muchas A pesar de todo eso, somos padres de un niño y que nos vea lo mejor posible. Y tomaremos decisiones si hay que tomarlas y que seamos dos tomando decisiones, no 18. No son 18, pero son 3/4 muy pesados”. En cuanto a la pregunta de si sigue enamorada del torero, la diseñadora ha sido clara: “Si se lo tengo que decir se lo diré en privado. No se me borran muchos recuerdos, muchas cosas que han pasado no se me borran de la cabeza”. Pese a todo, la colaboradora ha agradecido que su marido haya dado la cara: “Me alegro que hayas entrado así, con este tono, porque no me gusta verte alterado, enfadado ni gritando”. Unas palabras apoyadas por el torero: “Eso ya desaparece. Ahora, en vez de ponerme nervioso, trataré de poner una sonrisa”.