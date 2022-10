No es ningún secreto que la relación entre Gloria Camila y Ana María Aldón no ha sido la más fluida que se recuerda. Son varias las ocasiones en las que se ha hablado de problemas y distanciamientos entre ellas, surgidos a raíz de supuestos desplantes y desprecios cometidos de una hacia otra. La propia hija de Rocío Jurado ha confesado en alguna ocasión que no empezó con demasiado buen pie la relación. Bien es cierto que con tiempo y paciencia mutua pudieron solventar sus diferencias, pero la crisis -y posterior petición de divorcio- entre la modista y Ortega Cano ha hecho que se reabran heridas.

Los últimos meses han estado marcados por un caída en picado importante del matrimonio que ha acabado con su abrupto final. Todo el escenario ha cambiado de una semana para otra y esto se refleja en las declaraciones de Ana María este verano asegurando que «yo no me voy a separar de Ortega Cano, no tengo intención de hacerlo. Claro que lo estoy pasando mal, pero de ahí a separarme hay un abismo». En su primera aparición en el programa Fiesta reveló que su relación estaba rota «desde hace tiempo» y que pese a vivir bajo el mismo techo hacían planes por separado. Durante este tiempo que han venido mal dadas se produjo un sonado encontronazo entre Gloria y Ana María que puso al límite a José Ortega Cano. De hecho, ambas evitaron cruzarse. La tensión era irrespirable y con ese caldo de cultivo, la colombiana se marchó a concursar en Pesadilla en el Paraíso.

Las declaraciones ‘boomerang’ de Ana María Aldón

El 17 de octubre de 2021, Ana María Aldón pisaba el plató del extinto Viva la Vida para colaborar como un fin de semana más. Pero no lo fue. Ese día contempló un vídeo evolutivo de la vida de Gloria Camila y no dudó en emocionarme e incluso sacar las garras para defenderla. En un momento de la pieza se veía a la tía de Rocío Flores participar en una pelea callejera, que dejaba constancia de la rebelde adolescencia que había tenido. Fue ahí cuando tuvo lugar un argumento de la exmujer de su padre que ha acabado convertido en toda una premonición en primera persona para ella.

La diseñadora no dudó en hablar de la hija de su exmarido como «una leona defendiendo a los suyos. Especialmente a su padre y a sus hermanos. Se come al que está delante». Una opinión que se le acabó viniendo en contra tal y como se ha demostrado con el distanciamiento progresivo y los choques que han tenido en esta última etapa. Aunque quizá sea algo que no le coja por sorpresa porque siempre ha tenido claro lo complicado que fue que su relación llegara a buen puerto: «Cuando llegué le costó un poco aceptarme. No es que me hiciera la vida imposible, pero sí que le costó entender que ahora también estaba yo allí. A ella que era la princesa de la casa…», comentó en el mismo programa.