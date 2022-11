Han pasado 13 días desde que Gloria Camila tomase la decisión de alejarse del foco mediático y, por ende, de su trabajo en la televisión, por el bien de su salud mental. «Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara, ni mental ni emocionalmente, y poder llegar a separar lo que es mi vida pública con mi vida personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático”, comunicó en sus redes sociales.

Ahora, después de hacerse público el comienzo de los trámites de divorcio de su padre, Ortega Cano, y Ana María Aldón, se ha podido saber que la joven hará su reaparición ante los medios de comunicación el próximo 8 de noviembre. Gloria Camila retomará sus compromisos oficiales asistiendo al baile de máscaras que tendrá lugar en el Palacio de los Duques de Santoña el próximo sábado.

Se trata de un evento de Glowfilter en el que Marta Lozano será la anfitriona y que contará con la presencia de rostros tan conocidos como Anna Padilla, Laura Escanes o María Pombo. Las influencers de nuestro país se vestirán de largo para celebrar el éxito del proyecto profesional de la mejor amiga de Teresa Andrés Gonzalvo, que también estará presente para ver brillar a su amiga. Y es que, como no podía ser de otra forma, la hija de ‘la más grande’ también estará junto a las it girls del momento, pues se ha convertido ya en una de las caras más aclamadas del universo 2.0.

Una reaparición que llega tan solo unos días después de que la hija del diestro pusiera tierra de por medio y se refugiara en su novio David para atravesar este duro bache al que está haciendo frente. Asimismo, las últimas noticias de la influencer en la red datan de hace justo una semana, cuando publicó un vídeo disfrutando del mar acompañado de la siguiente reflexión: “La resiliencia es aprender a derrumbarse sin rendirse, es aprender a explotar sin quemarse”. Y es que, la hija de Ortega Cano está trabajando para recomponerse lo antes posible y volver a disfrutar de su profesión como lleva tiempo haciendo.

Teresa Lázaro contra Ortega Cano

La reaparición de Ortega Cano frente a las cámaras llega tan solo unos días después de que Teresa Lázaro, la que fuera tata de la influencer y de su hermano, se sentase en el plató de En el nombre de Rocío para relatar, sin pelos en la lengua, las condiciones laborales puestas por el diestro. “Trabajaba de noche y de día y me pagaba 600 euros y no tenía ni contrato ni asegurada”, confesaba, añadiendo que era “más tacaño que el puño de la hermandad”. Además de expresar públicamente que el torero todavía le debe dinero a ella y a su ex marido, Teresa ha revelado que por la casa se encontró con objetos personales de ‘la más grande’ que, por herencia, le pertenecían a Rocío Carrasco. “Yo estaba limpiando los altillos y había una bolsa muy grande con una capa preciosa y cuando llegó Ortega Cano le pregunté: ‘Eso es la capa donde fue pionera Rocío Jurado en los carnavales de Chipiona’. Y me mandó volver a dejarla donde estaba”.