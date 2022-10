Ya no hay vuelta atrás. El matrimonio entre Ana María Aldón y Ortega Cano ha llegado a su fin y, aunque el divorcio todavía no está encima de la mesa, ya están comenzando a salir a la luz algunos detalles de este paso adelante que ha tomado la ex pareja por el bien de su relación y, sobre todo, del hijo que tienen en común.

Ha sido Aurelio Manzano quien ha desvelado en Fiesta la conversación que ha mantenido con el torero sobre su separación. “El acuerdo de divorcio no se ha firmado”, ha revelado el periodista, quien asegura que será un proceso tranquilo y conciliador en el que mirarán por el bienestar del pequeño José. Asimismo, tal y como ha confirmado la diseñadora, será un trámite de mutuo acuerdo en el que -por el momento- no están sentadas las bases. Sin embargo, la colaboradora ha querido zanjar las dudas confirmando que pronto abandonará el domicilio conyugal para comenzar una nueva etapa.

Y es que, esta última semana, han sido muchos los rostros conocidos de la pequeña pantalla que se han cuestionado por qué Ana María no abandona la propiedad del diestro si su relación ya ha llegado a su fin. Pese a que algunos opinan que la diseñadora no quiere perder los privilegios de la vida que compartía junto al torero, ha sido ella misma quien ha relatado el por qué de su decisión. “Yo estoy haciendo los deberes. Yo sé lo que estoy haciendo y cómo lo estamos haciendo y por el bien de quien lo estamos haciendo (…) Lejos de lo que mucha gente piensa, que yo debía coger las maletas y largarme, tengo muy claro que los tiempos que me estoy dando son los que me tengo que dar, pero también digo que no va a costar tanto verme salir de esa casa. Que no se preocupen, que no voy a tardar seis meses como dicen”, ha comenzado explicando.

Ana María Aldón ha reconocido que sigue inmersa en la búsqueda de la casa perfecta para ella y su hijo, una tarea que no está siendo fácil. “Yo ya sé que es llegar a una inmobiliaria y elegir un piso que alquilar, pero lo primero es mi niño y su estabilidad, aún no hemos redactado ni firmado un acuerdo de divorcio y por lo tanto no hemos hablado de plazos ni fechas”, ha zanjado. Según ha comunicado, la diseñadora está buscando un hogar similar al de Sanlúcar, un adosado con jardín, 4 habitaciones y dos baños, aunque es consciente de que no puede ser: “Mi casa de allí es lo que a mí me gusta, pero aquí, en Madrid, no puedo comprarme algo así.

Lo que sí os puedo decir es que seguro va a estar a unos 20 o 25 kilómetros de la casa del padre de mi hijo”. Lo que sí tiene claro es que la vivienda en la que le gustaría comenzar esta nueva etapa tiene que tener paredes blancas y estar ubicada dentro de un radio de no más de 20 minutos en coche del colegio o la casa del diestro porque, según ha confesado, un hogar cerca del centro de estudios no se lo podría permitir.

Los Ortega contra Kiko Jiménez

Un paso adelante que llega justo cuando Mari Carmen Ortega, en compañía de su hija, han decidido recurrir a la justicia para demandar al ex novio de Gloria Camila “por derecho al honor y a la intimidad”. Según ha relatado Fiesta, la familia habría tomado acciones legales contra el colaborador después de que este diera una información sobre la reunión privada en la que presuntamente se conspiró sobre la paternidad del hijo del torero y Ana María Aldón. Tras desmentirlo tajantemente, la familia Ortega ha demandado a Kiko, pidiéndole además 25.000 euros en conceptos de daños morales, que se haga pública la futura sentencia y una rectificación por su parte.