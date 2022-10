Ana María Aldón, ¿mudanza tras el acuerdo con Ortega Cano?

Ana María Aldón ha retomado su vida habitual después de protagonizar una tensa entrevista en Sálvame y ha sido vista en las últimas horas al salir del gimnasio. Una buena oportunidad para preguntarle por el estado de su divorcio con José Ortega Cano. Después de sentarse en la mesa para discutir en qué términos se iba a llevar a cabo, las noticias en este sentido es que ya habrían llegado a un acuerdo para ejecutarlo.

Así lo ha informado Paloma García-Pelayo este miércoles en El programa de Ana Rosa. Un avance que sería clave para extinguir de unas veces el matrimonio después de la larga crisis que han vivido durante este 2022 y que ha terminado con el fin de su relación sentimental. No hay vuelta atrás y cada vez está más cerca el día que empiecen a hacer vidas por separado.

La modista se muestra discreta cuando las cámaras de los medios de comunicación le preguntan por algunos interrogantes que circulan a su alrededor. Uno de ellos es si va a hacer las maletas pronto para comenzar a residir fuera del domicilio familiar en el que lo ha estado haciendo, en el norte de Madrid. No parece que marcharse de él sea una prioridad para ella: «Yo lo he explicado ya muchas veces, no tengo demasiada prisa, pero es algo que llevo ya tiempo buscando y a ver si te enteras de algo», comenta ante las cámaras.

Las últimas circunstancias y el haber llegado a un acuerdo amistoso con su todavía marido hace que su relación haya mejorado parcialmente: «Estamos bien», declara ante los reporteros. La diseñadora solventa tajante todas las preguntas, pero se muestra más dialogante al hablar de cómo poco a poco las cosas se han ido poniendo en su sitio: «Todo tiene su proceso y su tiempo. No hay por qué precipitarse a las cosas, llegan cuando tienen que llegar y ya está, no hay que darle prisa».

En las últimas horas, Ana María se ha mostrado muy combativa para defender a Ortega Cano. Buena prueba de ello fue durante su entrevista en Sálvame. Allí respiró un clima complicado y algo reactivo contra la figura del diestro. Jorge Javier Vázquez tildó al torero de «cobarde», algo que para él no es un insulto sino una definición del comportamiento de Ortega, pero que Aldón no toleró: «Te voy a pedir que no le faltes al respeto delante de mí porque es el padre de mi hijo. Al menos en mi presencia no lo llames cobarde. No me da vergüenza el padre de mi hijo, no quiero verlo sufrir (…) No lo llames eso porque me duele», instó al presentador.

No obstante, durante una de las pausas publicitarias, Ana María Aldón brotó contra la familia de Ortega Cano. El detonante fue enterarse que desde algunos miembros de la familia del matador querían que se aceleraran los trámites de divorcio ante el temor por la salud del viudo de Rocío Jurado: «Mi marido tiene 68 años y está bien de salud. Es que parece que tiene una enfermedad terminal y se va a morir mañana (…) ¿Eso es lo que preocupa a la familia? ¿Que si a tu hermano le pasa algo yo me quede viuda? No te preocupes, no quiero nada, dejadme en paz, con eso es suficiente», se quejó.