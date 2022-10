Ana María sale en defensa de Ortega Cano frente a Jorge Javier: “A ver si te va a pasar lo mismo”

Convertida ya en uno de los personajes clave del ámbito de la televisión de los últimos meses, Ana María Aldón se ha sentado en el plató de Sálvame. Lo ha hecho en torno a las 19:00 horas del lunes, 24 de octubre, en un intento de Telecinco por competir contra el inminente estreno del nuevo programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, la cual ha sorprendido a la audiencia con el inesperado saludo de la Reina Letizia cuando se disponía a entrar en el Teatro Real para dar cabida a un acto de agenda.

Pero lejos de centrarse en otros temas, la colaboradora ha llegado al programa de las tardes de la cadena de Fuencarral con el único objetivo de aclarar en qué punto se encuentra su relación con Ortega Cano, estando inmerso el matrimonio en los trámites de divorcio. Frente a Jorge Javier Vázquez, la ex concursante de Supervivientes se ha sincerado al máximo, aunque eso sí, sin perder el respeto hacia el torero en ningún momento. Y es que, pese a que considera que éste no la ha apoyado cuando lo ha necesitado y frente a su familia, Ana María ha dejado claro al presentador que no toleraría ningún insulto hacia el diestro, pidiéndole encarecidamente que “respete” a su todavía marido: “¿Te gustaría que insultaran a tu padre?”, le preguntaba, mientras que el de Badalona no podía creer que Aldón tomara esa actitud después de todo lo acontecido, cuestionándole si no se veía un tanto “ridícula”.

Sea como fuere, la madre de Gema Aldón ha permanecido firme en sus convicciones y sin intención alguna de querer herir los sentimientos del que fuera viudo de Rocío Jurado incluso después de haber pasado una crisis matrimonial de lo más sonada: “Te voy a pedir que no le faltes al respeto delante de mí porque es el padre de mi hijo”, le decía a Jorge Javier, mientras que éste consideraba que “cobarde no es un insulto”: “Hay gente que es incapaz, emocionalmente, de sentarse cara a cara y decir las cosas y, sin embargo, llama a un programa de televisión y lo dice, eso es ser un cobarde”. Pero ni ese testimonio conseguía convencer a Ana María: “Al menos en mi presencia no lo llames cobarde. No me da vergüenza el padre de mi hijo, no quiero verlo sufrir (…) No lo llames eso porque me duele”, aseguraba, mientras que Vázquez sacaba su carácter a modo de autodefensa: “A veces tenéis la piel muy fina para algunas cosas y luego habéis hecho unas cosas en un plató que no critico, pero que han sido mucho más duras y más terribles”.

Por si fuera poco, la todavía esposa de Ortega Cano ha visto en el ataque del presentador una oportunidad perfecta para expresar su parecer y hacer una comparativa entre éste y su marido: “Ten cuidado que tú vas cumpliendo añitos, a ver si te va a pasar lo mismo”. Algo que no ha gustado en absoluto a Jorge Javier, que se ponía serio para responder: “Ten claro que estoy muy preparado para cuando esto acabe, me iré a casa y no me verás haciendo lo que hace tu marido”, finalizaba.