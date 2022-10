Mariló Montero ha visitado este pasado viernes el plató de Viernes Deluxe a raíz de su reciente incorporación al programa Todo es mentira que se emite en Cuatro. En la entrevista, la que fuera esposa de Carlos Herrera ha podido hablar de diferentes cuestiones con Jorge Javier Vázquez pero, a pesar de que a pesar ambos mantuvieron una buena sintonía -con alguna que otra ‘pulla’-, acabaron protagonizando un tenso momento. “Me encanta encontrarme con ella por los pasillos porque acabamos siempre picándonos el uno al otro y me gusta mucho”, dijo Jorge Javier. Unas palabras a las que Mariló Montero respondió: “Y cada vez nos queremos más”.

A lo largo de la entrevista, Mariló Montero hizo un repaso a su trayectoria en diferentes medios y recordó su etapa con uno de los grandes de la comunicación: Jesús Hermida. “Tú viviste una época televisiva muy dura”, dijo Jorge Javier Vázquez. “Había menos televisiones y os veía muchísima más gente. Recuerdo algunas entrevistas en las que los profesionales hablaban de la televisión como si fuera un santuario… Es un trabajo como cualquier otro, pero fue una época muy complicada para vosotros por la exigencia”, comentó el presentador, que definió a Jesús Hermida como un genio, aunque recalcó también su dureza y su alto nivel de exigencia. Unas palabras que no gustaron nada a Mariló Montero, que no dudó en mostrar su desacuerdo. “No quiero empezar adjetivando a Jesús Hermida con calificativos que podrían asociarse a que era un desagrado trabajar con él”, sentenció la periodista muy seria. “Yo no he hablado de desagrado”, comentó Jorge Javier, aunque Mariló le interrumpió para seguir hablando de Jesús Hermida.

Mariló Montero le para los pies a Jorge Javier por lo que ha dicho de Jesús Hermida pic.twitter.com/2mL4E0ZPYQ — TVMASPI (@sebas_maspons) October 22, 2022



“Era un hombre que sabía muy bien lo que era la televisión, que tenía el concepto televisivo muy metido en la cabeza, que trajo un formato americano y se rodeó de mujeres por todos lados, que tenía muy buen criterio y tomó muy buenas decisiones”, aseguró Mariló. Aunque Jorge Javier matizó esta afirmación la periodista que tuvo la oportunidad de trabajar con el veterano comunicador en los inicios de su carrera en los años ochenta. “Si hiciéramos un trabajo de vídeo, tú ves que la gente que trabajaba a su lado estaba en tensión. Entiendo perfectamente a Hermida. Era un genio y quería que todo rodara a la perfección”, recalcó.

La ex mujer de Carlos Herrera quiso continuar con la conversación: “Estaban en tensión con otros directores y directoras también… No me gusta que se asocie la dirección de Hermida a que era de miedo”, dijo visiblemente molesta. Sin embargo, en ese momento, intervino Carmen Borrego, que aseguró que había mucha gente que tenía miedo a Jesús Hermida: “Lo digo porque lo han contado ellos mismos”, sentenció la hermana de Terelu Campos.