Ha llegado el día. Después de muchas especulaciones sobre cuál sería el rumbo que tomaría el matrimonio entre Ana María Aldón y Ortega Cano, se ha confirmado el peor de los desenlaces. Tras mucho luchar, la pareja más mediática de la actualidad ha tomado la decisión de separar para siempre sus caminos. Una información que ha dado Fiesta y que confirma la que ya adelantó la periodista Sandra Aladro el pasado jueves, cuando aseguró en El programa de Ana Rosa que el diestro y la diseñadora se habían sentado juntos para hablar de la decisión que, finalmente, han llevado a cabo.

La diseñadora se ha sentado en el programa conducido por Emma García para contar la última hora de su historia de amor. Visiblemente emocionada y con rostro triste, Ana María ha comenzado su intervención explicando que ella y su marido se habían sentado a hablar para tomar una decisión. Tras esto, Aurelio Manzano ha intervenido para contar qué le había dicho el torero en ese momento: “Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así”. En ese instante, la colaboradora no ha podido evitar la emoción y ha roto en llanto.

Sin poder recomponerse, la madre de Gema Aldón ha echado la vista atrás para recordar cómo fue su llegada a la vida de Ortega Cano. “Mi hijo se presentó como un ángel para solucionar muchos problemas, no míos, pero sí para solucionar muchos problemas y la madre del ángel soy yo”, ha comenzado diciendo. Al recordar que todo comenzó cuando acompañó a su madre a conocerle, la colaboradora ha contado cómo fueron los meses más complicados y felices al mismo tiempo de su relación: “No nos conocíamos mucho porque yo me quedé embarazada en el mes de julio, a los tres meses de conocerle, y nosotros nos veíamos una vez a la semana como mucho (…) Él tenía sus problemas, él no sabía ya cómo llevar su vida para adelante y yo creo que fui su bastón de apoyo”.

Tras esto, Aurelio Manzano ha regresado al plató para desvelar la conversación que ha tenido unos minutos antes con el diestro. Como resumen, el colaborador ha narrado tres frases clave que no solo han llegado a su corazón, sino al de la diseñadora también. “El cariño y el amor nunca se pierden. Cuando yo quiero y me tratan bien voy a morir. Pase lo que pase, yo siempre tendré por Ana María un cariño especial”, ha reproducido las palabras del torero. Un momento en el que la protagonista de la tarde se ha vuelto a derrumbar.

En ese momento, Aurelio ha desvelado que ha notado a Ortega Cano triste, “como cuando pierdes una batalla”. Tal y como ha comunicado, el torero se ha dado cuenta ahora de la situación: “Él, hasta el último momento, estuvo intentando poder recuperar esta situación. Con el deseo de que todo se arreglara. Y por eso, esa frase de ‘ya no podemos estar así’. Él también entenderá que tú tampoco estarás bien y que ya no pueden estar así”. Con lágrimas recorriendo su rostro, la diseñadora ha abierto su corazón como nunca: “Hay cariño y hay respeto. Todos los que vivimos en casa con ese niño, sigue habiendo el mismo cariño y respeto. Quiero decir, que no es una cosa inmediata de hoy para mañana, pero cada uno tomará su camino y lo vamos a hacer con toda la cordialidad del mundo. Él va a tenerme para siempre ahí para lo que haga falta”.