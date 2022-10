El mensaje encubierto de Gloria Camila en su inesperada reaparición

Las últimas semanas no han sido nada fáciles para Gloria Camila. Si bien la hija de “la más grande” se daba un golpe con la cruda realidad al ser expulsada de Pesadilla en el paraíso, unos minutos más tarde se ponía al día con todo lo que había sucedido en el exterior mientras ella estaba concursando en el reality de Telecinco. Una serie de situaciones que parecen haberle venido grandes, razón por la que días después optaba por alejarse temporalmente del foco mediático para poner su bienestar en manos de los expertos pertinentes.

Ni una semana ha pasado desde que la hermana de Rocío Carrasco tomó esa drástica decisión, y ahora ha querido volver a tomar el control de sus redes sociales para dar una explicación a sus casi 850 mil seguidores de Instagram sobre cómo está viviendo siendo ajena a todo lo que sucede en la parrilla televisiva: “La resiliencia es aprender a derrumbarse sin rendirse, es aprender a explotar sin quemarse”, escribía en el pie de un tierno vídeo en el que aparece disfrutando del buen tiempo propio de una zona costera, cogiendo así fuerza para volver al trabajo con la mejor de las energías y dispuesta a defender a su padre como de costumbre. Pero sea como fuere, aún parece que le queda un tiempo de relax y de reflexiones para el que ha decidido alejarse de la capital, refugiándose en la tranquilidad del mar para recuperarse plenamente y ver la realidad de una manera distinta.

De esta manera, Gloria Camila ha puesto fin a seis días de silencio que comenzaron con un estricto comunicado: “En este caso me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie pero sí pido comprensión y respeto (…) Dejo mi salud mental y emocional en manos de profesionales. Continúo mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático”, zanjaba, sin querer dar más detalles, aunque permaneciendo firme en sus convicciones. Algo que ocurría tan solo unos días después de que tuviera lugar la polémica entrevista de su padre, Ortega Cano, en el plató de El Programa de Ana Rosa, en el que pronunciaba algunas palabras como que “su semen es de fuerza” y que está dispuesto a ir “a por la niña” con Ana María Aldón, pese a que su matrimonio parece estar completamente roto y sin opción de retorno.

No obstante, lo que sí parece claro es que Gloria Camila permanecerá un tiempo alejada de la televisión, la cual fue su principal fuente de ingresos hasta hace tan solo unas semanas. Y es que, quizá la joven no se sienta con fuerza suficiente para responder a todas las cuestiones familiares que le atañen, motivo por el que prefiere mantenerse al margen hasta que las aguas vuelvan a su cauce, quizá cuando se oficialice la separación entre el diestro y la diseñadora.