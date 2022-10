Ortega Cano reacciona al nuevo revés que pone en jaque a su familia

No cabe duda de que los últimos meses no están siendo nada fáciles para Ortega Cano. Si bien era incluso antes del verano cuando salía a la luz la crisis matrimonial por la que el torero y su esposa, Ana María Aldón, estarían atravesando, ahora se especula con la posibilidad existente en que la madre biológica de Gloria Camila y de José Fernando se siente en un plató de televisión, algo que podría hacer tambalear de manera definitiva los cimientos del clan.

Ha sido durante esta misma tarde cuando las cámaras de Gtres se han encontrado al torero y no han dudado en preguntarle sobre esta posible llegada totalmente inesperada a España, algo que el diestro no tiene aún muy claro: “Me parece una cosa muy complicada. Como lo es, y bueno… Dejemos pasar los días a ver de qué se trata finalmente”, zanjaba el que fuera viudo de Rocío Jurado, dejando entrever que permanecerá cauto hasta que la mujer en cuestión decida dar un paso al frente de manera pública, situación por la que quizá tenga que tomar medidas.

Sea como fuere, lo cierto es que ya lleva varios días cogiendo cada vez más fuerza la idea de que la madre biológica de los hijos de “la más grande” junto a Ortega Cano estaría dispuesta a salir del anonimato para venir a España desde Colombia y protagonizar así un reencuentro con sus hijos, aprovechando también para contar su historia y el motivo de la adopción frente a las cámaras. Así lo contaba el periodista Diego Arrabal a través de su canal de YouTube, aclarando además que son muchos los medios de comunicación con los que esta mujer se habría puesto en contacto para entablar negociaciones a modo de entrevista. Algo que quizá no llegue en un muy buen momento para la influencer, sobre todo teniendo en cuenta que hace escasos días tomaba una importante decisión a la hora de alejarse temporalmente del foco mediático para poner “su salud mental en manos de profesionales”, ya que quizá los últimos acontecimientos ocurridos en torno a su familia habrían marcado un antes y un después en su vida, por lo que necesitaría un descanso de todo lo relacionado con esta profesión.

Esta posible visita a España se suma a los muchos problemas a los que Ortega Cano está intentando enfrentarse. Uno de ellos es nada más y nada menos que su inminente divorcio con Ana María Aldón, el cual parece estar cada vez más cerca dadas las declaraciones que la propia protagonista ha hecho siempre que ha tenido oportunidad. Tanto es así, que cuando el torero se sentó frente a Ana Rosa en una entrevista, pronunció visiblemente apenado que sabía que su esposa ya no sentía lo mismo por él, lo que habría provocado que sus caminos cada vez se fueran separando más y más.