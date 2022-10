Gloria Camila ha dicho basta. Tras salir de Pesadilla en el Paraíso, la joven se encontró con un panorama familiar que ha terminado de hacer mella en su salud mental. A la polémica entrevista de su ex pareja, Kiko Jiménez, se ha sumado también la batalla legal de su padre contra Rocío Carrasco y, por si fuera poco, ahora el inminente divorcio del torero y Ana María Aldón. Un cóctel molotov de sentimientos con los que la hija de Ortega Cano no ha podido más.

Tal ha sido el shock informativo tras salir del reality que Gloria Camila ha decidido alejarse del foco mediático durante un tiempo y, por ende, retirarse de la televisión. Un punto y aparte en su trayectoria profesional que ha anunciado a través de las redes sociales, recibiendo así el calor de sus seguidores. Sin embargo, ha habido un apoyo de lo más especial que ha destacado por encima de los demás: el de Rocío Flores. Las dos jóvenes se han convertido en uña y carne y, aunque no siempre demuestran su buena relación en el universo 2.0, lo cierto es que esta ocasión lo merecía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

En el post donde la hija de Rocío Jurado anunciaba su decisión, Rocío Flores no ha dudado en comentar para dejar constancia de que ella siempre estará arropándola. “Recuerdo la de veces que me has dicho: ‘rubia, tranquila, que todo va a pasar y nunca te voy a dejar sola’. Ahora te lo digo yo a ti. To infinity and beyond”, ha escrito la hija de Antonio David Flores.

La última vez que Rocío Flores hizo alarde de su buena sintonía con su tía fue el pasado mes de agosto, cuando puso rumbo a Pesadilla en el Paraíso. Entonces, la joven se despidió de una forma muy cariñosa, dejando claro que se iba su “otra mitad”, pero deseándole lo mejor. Sin embargo, pronto comenzaron los rumores sobre una mala relación entre ellas, puesto que, tras el despido inminente de la hija de Rocío Carrasco de Telecinco, no quiso comentar nada acerca del concurso de Gloria, ni un mensaje de apoyo ni si quiera si estaba siguiendo el reality. Además, fue Chema, primo de la concursante, el que sentó en el plató televisivo para defender a la joven en su nueva aventura.

Una serie de acontecimientos que hicieron pensar que entre ellas la cosa no iba bien. No obstante, este nuevo mensaje de Rocío a su tía ha despejado las dudas de un plumazo. Su relación va más allá de la sangre y ambas se han convertido en inseparables.

La decisión de Gloria Camila

Ante los últimos acontecimientos, la hija de Ortega Cano ha expresado necesitar un tiempo para recuperarse. Y lo ha hecho a través de un comunicado en el que ha anunciado que se aleja temporalmente de los medios de comunicación: “Necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático. Me centraré de lleno en mi vida personal, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y hasta que vuelva a ser yo al 100%. Ahora me debo a mi familia y amigos y estoy segura de que, poco a poco, nos repondremos y todo mejorará”.