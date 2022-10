Gloria Camila toma una importante decisión: «Dejo mi salud mental en manos de profesionales»

Gloria Camila ha tocado fondo. La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado ha cumplido con lo prometido y ha informado a sus seguidores en Instagram de su estado tras la preocupante visita a un centro psicológico que hizo esta semana. Sus últimos meses han sido muy complicados a todos los niveles, con un exceso de exposición mediática que le ha perjudicado a su salud mental, dejándola muy debilitada. El remate ha sido el malísimo momento que vive su padre, rodeada de mil y una polémicas.

El retorno de la joven de su concurso en Pesadilla en el paraíso ha significado revivir la suya propia. Están siendo días muy intensos en lo emocional y ya no puede más. Gloria ha pedido ayuda a expertos y les ha confiado la sanación de su salud mental. Su estado preocupa mucho y ha sido ella misma quien ha querido poner luz a su vía crucis personal.

La hija de Ortega Cano ha hecho una carta abierta a sus seguidores: «Vengo a hablaros de mí y de cómo me siento. Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, y todo eso se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando», comienza diciendo.

Gloria Camila Ortega continúa radiografiando su situación: «Mi paso por el concurso ha sido un punto de inflexión para darme cuenta de muchas cosas, a veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo. En ese caso me he dado cuenta que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie pero sí pido comprensión y respeto», prosigue.

La hermana de José Fernando ha hecho su declaración más dura pero sincera: «Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara, ni mental ni emocionalmente, y poder llegar a separar lo que es mi vida pública con mi vida personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático».

La consecuencia más inmediata de su retiro es que no participará en ningún programa de televisión, por lo que no estará presente en las galas restantes de Pesadilla en el paraíso, ni tampoco reportaje para ninguna revista. Eso sí, seguirá haciendo su vida en Instagram. Su familia seguirá siendo su pilar de apoyo.

«Me centraré de lleno en mi vida personal haciendo lo que más me gusta, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y así hasta que vuelva a ser yo al 100%. Ahora me debo a mi familia y amigos, y estoy segura de que poco a poco nos repondremos y todo mejorará. Dicho esto, quiero añadir la importancia de la salud mental. No debemos avergonzarnos por sentirnos en un momento dado deprimidos o tristes, debemos darle visibilidad y alzar nuestra voz y que el hecho de ser personajes públicos no da el derecho a destruirnos como personas», sentencia.