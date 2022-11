Ana María Aldón no gana para sustos. Después de un bache complicado de salud mental que tuvo que hacer frente este verano, la diseñadora ha vuelto a sufrir un revés que ha preocupado a sus compañeros de profesión. Tal y como informaba esta mañana Socialité, la todavía mujer de Ortega Cano ha visitado el hospital de Sanchinarro tras sufrir una caída. Una dolencia que ha quedado en un susto. Con las mismas, ha regresado a su hogar y esta tarde, como cada domingo, ha ocupado su silla en Fiesta.

El programa conducido por María Patiño ha podido hablar con un testigo que estaba presente en ese momento y ha relatado cómo vio a la diseñadora y quién ha estado a su lado en todo momento: “Estaba saliendo de urgencias en una silla de ruedas con Ortega Cano. Tenía mala cara. Estaba en todo momento en silla de ruedas y estaban muy preocupados. Se notaba que él también estaba preocupado”.

Sin embargo, la preocupación ha ido en aumento cuando, al comenzar Fiesta, la diseñadora no estaba presente en plató. El programa de Emma García se ha desplazado hasta la puerta de su domicilio, revelando que fue sobre las 21:00 horas cuando Ana María sufrió un accidente doméstico. En ese momento acudió a urgencias, acompañada en todo momento de Ortega Cano, que estuvo muy pendiente de estar a su lado. Esta mañana, al volver a tener molestias, ha regresado al médico.

Tras dar este último parte, Ana María ha aparecido en las inmediaciones de Mediaset cojeando, con pantuflas y sin perder el humor. “Ha sido en el cuádriceps. Me ha dado un tirón y se han roto las fibras. Un dolor horroroso, un latigazo tremendo”, ha revelado a Emma García, que la sujetaba para poder andar. Tal y como la mujer de Ortega Cano ha revelado, se encontraba en casa ensayando para el Mediafest cuando, tras recoger la alfombra para tener más espacio, ha ido a la cocina y se ha tropezado con esta. “No me he dado cuenta que la alfombra estaba recogida. He metido el pie y he empezado a gritar como una loca”, ha continuado explicando. En ese momento, el torero ha ido a ayudarla: “Nos asustamos muchísimo, porque yo sabía que me había roto algo”.

Un susto que, además del dolor, le ha producido una incertidumbre acerca de su futuro laboral: “Yo decía: ‘ahora con el proyecto que tengo por delante tengo que moverme, tengo que hacer cosas’. Me he llevado un susto tremendo”. Tal y como ha revelado, en ese momento llamó a una persona de su confianza al que considera su ángel de la guarda y pusieron marcha los tres al hospital. “Siempre ha estado el primero”, ha dicho en referencia a su marido. Y es que, tal es su buena sintonía que, una vez pasado el susto, vivieron un momento muy bonito al que Ana María ha querido restarle importancia: “Cuando terminó todo nos abrazamos. No tiene más repercusión. No quiero titulares, no es mi intención”.

Aunque su divorcio sigue en pie, entre Ortega Cano y Ana María siempre va a existir una conexión especial y, sobre todo, un cariño y un respeto por el bien del hijo que tienen en común. Por el momento, la diseñadora ya se encuentra buscando un nuevo hogar y no cierra la puerta a encontrar, de nuevo, el amor: “Estoy en edad de que todavía me pueda pasar. No voy buscando ni el tilín ni el tolón”. Además, ha zanjado el tema dejando claro que si su todavía marido encontrase de nuevo la ilusión a ella no le importaría: «Yo estoy preparada para que todo el mundo sea en esta vida lo más feliz posible”.