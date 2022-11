Ortega Cano ha encontrado en la creación de su propio museo su mayor refugio. Su vida en estos momentos está atravesando un momento complicado, pues mientras su hija Gloria Camila ha tomado la decisión de alejarse temporalmente de la televisión, su matrimonio con Ana María ha llegado a su fin definitivamente. Un giro de 180 grados en su vida que hace unos meses no se podía ni imaginar.

Sin embargo, la situación no ha evitado que el diestro continúe plenamente volcado en la apertura de la sala ubicada en el Museo Etnográfico ‘El Caserón’ de San Sebastián de los Reyes que albergará sus enseres más especiales, le cueste a quien le cueste. Y es que, en las últimas horas, se ha podido saber que un grupo de antitaurinos han comenzado a recoger firmas en change.org para evitar la apertura de esta exposición. “Ayúdanos a detener la apertura del museo. Nuestra localidad no merece ser conocida por el fomento de la tortura animal y el homenaje a personajes cuya biografía nos indica que son el ejemplo a no seguir para nuestros jóvenes y el conjunto de la sociedad”, se puede leer en la petición.

Algunos medios de comunicación, como Semana, se han hecho de que las protestas de los antitaurinos han puesto en jaque el reconocimiento de la trayectoria de Ortega Cano en los ruedos. Pero nada más lejos de la realidad. La redacción de Look se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y con la organización oficial del Museo que han asegurado que el proyecto sigue en pie. Y es que, aunque han desvelado que se encuentran tramitando determinadas cuestiones logísticas, por su parte no existe ningún freno ajeno al propio proceso de apertura. Es más, tienen pensado, en un par de meses, fijar una fecha definitiva para abrir, por fin, sus puertas.

Este digital ha podido conocer en exclusiva que, efectivamente, la apertura no se prevé de inmediato por determinadas cuestiones burocráticas y trámites de gestión, pero en aproximadamente dos meses que duran las obras estarán preparados para la inauguración. Echando así balones fuera acerca de las últimas informaciones que hablan de una problemática en referencia a las protestas de los antitaurinos.

Un proyecto que comenzó hace ya varios meses y en el que Ortega Cano ha volcado toda su ilusión, contando además con la ayuda de su hija Gloria Camila que, a pesar de estar completamente alejada del foco mediático por el bien de salud mental, no ha dudado en echar un cable a su padre. Aunque en un principio estaba previsto que se inaugurase el 24 de agosto, finalmente fue retrasado para abrir sus puertas en septiembre. Ahora, la redacción de Look ha podido saber que la apertura del museo del diestro tendrá que esperar, al menos, dos meses más, pero que su apertura es ya una realidad.

Todos los detalles

Se trata de una sala dentro del Museo Etnográfico ‘El Caserón’ que cuenta con 160 metros cuadrados donde se expondrán fotografías inéditas, premios, trajes de luces y cuadros de José Ortega Cano. Además, el torero ha decidido que este reconocimiento hacia su persona albergará también parte de sus recuerdos con Rocío Jurado. Sin embargo, Ana María Aldón no estará presente de ninguna forma en este proyecto. En mitad de su divorcio, la diseñadora ha confesado que le ha pedido a su todavía marido que no ponga ninguna foto suya en el museo: “No es mi lugar estar en el museo. Le he pedido que no. Es un museo taurino”.