Ortega Cano y Ana María Aldón se encuentran en una nueva etapa de su vida en medio de su divorcio. Un divorcio que se venía anunciando desde hace unos meses, pero que no ha sido confirmado hasta hace relativamente poco. El que era uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país ha llegado a su fin. Los rumores de crisis en la pareja tienen su origen tras la emisión de la primera entrega del documental de Rocío Carrasco, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Sin embargo, fueron sorteando los obstáculos para permanecer unidos hasta que su historia de amor ha dinamitado por los aires.

El pasado fin de semana, la diseñadora confirmaba en Fiesta lo que era ya un secreto a voces y, visiblemente emocionada confirmaba su separación del torero. «Hay que dar pasitos para adelante. Si lo tenemos claro los dos pues solo queda eso. Estamos en ello”, dijo sin rodeos. Después el diestro corroboró este paso al frente a Aurelio Manzano: «Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así». Palabras que conmovieron a su todavía mujer y madre del hijo que tienen en común. Ahora, han salido a la luz unas imágenes difundidas por la agencia Gtres en las que se pueden ver al matrimonio compartiendo el mismo plan familiar.

Primero, el diestro sale de una local de alimentación y se dirige hacia el parque en el que se encuentra. Mientras atraviesa la carretera con la bici y la compra que ha realizado, la diseñadora no le quita ojo mientras se encuentra sentada observando al hijo que tienen en común. Cuando Ortega ya se encuentra a escasos metros, Ana María se levanta del asiento y saluda al padre de Gloria Camila, pero no se aprecia un ápice de complicidad, más bien la tensión brota en una situación que jamás habrían imaginado los protagonistas de esta mediática historia.

Después, conversan y Aldón recoge la compra que ha hecho Ortega Cano. Ambos observan al pequeño mientras se divierte, y no median apenas palabra. Pese a que procuraron ser cordiales, lo cierto es que tal y como se puede apreciar en la pieza audiovisual no están cómodos, pues sus rostros así lo reflejan.

La situación económica de Ana María Aldón

Hace tan solo unas horas, Ana María Aldón acudía Fiesta, espacio conducido por Emma García y aclaraba cuál es su situación económica, ya que en los últimos tiempos se ha especulado mucho sobre ello. “Ni yo sé lo que tiene él, ni él sabe lo que tengo yo”, contaba. La diseñadora, harta de que se hable acerca de su economía, volvía asegurar que el matrimonio mantiene sus finanzas separadas. “Siempre lo he dicho”, reiteraba. “Cuando me han preguntado por las cuentas siempre he dicho que cada uno tiene las suyas”, añadía visiblemente molesta.

La pareja, que se encuentra en plenos trámites de divorcio, todavía no ha firmado los documentos correspondientes. “Lejos de lo que mucha gente piensa, que yo debía coger las maletas y largarme, tengo muy claro que los tiempos que me estoy dando son los que me tengo que dar”, explicaba Ana María Aldón. Se puede decir, que comienza la cuenta atrás para que definitivamente hagan sus vidas por separados después de todos estos años de amor.