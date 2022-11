Ya es una realidad que el matrimonio entre Ana María Aldón y Ortega Cano está roto. Pero una ruptura no conlleva siempre una mala relación y así lo han hecho ver ellos mismos. Tan solo dos semanas después de anunciar públicamente que comenzarían sus trámites de divorcio, el torero y la diseñadora se han dejado ver derrochando sintonía por las calles de Madrid. Y es que, si hay una única condición en este punto y final es mantener el cariño y el respecto por el bienestar del pequeño de la casa.

Como cada fin de semana, la ex pareja ha asistido a un partido de fútbol de José. A la salida, las cámaras de Gtres han captado que, aunque se acabó el amor, entre ellos sigue habiendo una complicidad y una muy buena relación que no ha pasado desapercibida para el ojo humano. Sonrientes, intercambiando miradas y alguna que otra broma, así se han mostrado Ana María y Ortega en público, dejando claro que su divorcio no ha roto la relación que mantendrán por siempre. “¿Has visto la chilena que ha metido? Espectacular”, ha preguntado el torero a la reportera orgulloso de su pequeño. Unas palabras que han sido recibidas con una sonrisa de oreja a oreja de la diseñadora, que ha dejado claro en más de una ocasión que lo más importante en su vida es su pequeño.

Cuando la reportera les ha preguntado si están orgullosos de su hijo, la colaboradora de Telecinco ha mirado a su todavía marido y ha pronunciado un “uff, estamos…” una frase que el torero ha finalizado con “muy contentos”. Y es que, a pesar de todo, la química más que notable entre ellos dos nunca va a morir.

Mientras que llega la firma que les separe de forma definitiva y judicial, Ana María y Ortega Cano continúan con su vida por separado, manteniéndose unidos únicamente por el hijo que tienen en común. El siguiente paso que ha anunciado la televisiva es el de abandonar el domicilio conyugal para comenzar una nueva etapa. “Lejos de lo que mucha gente piensa, que yo debía coger las maletas y largarme, tengo muy claro que los tiempos que me estoy dando son los que me tengo que dar, pero también digo que no va a costar tanto verme salir de esa casa. Que no se preocupen, que no voy a tardar seis meses como dicen”, confesaba hace una semana en Fiesta. Y es que, la búsqueda de un nuevo hogar no está siendo tarea fácil, pues la diseñadora quiere que esté cerca del colegio y de la casa del padre de su pequeño.

Por su parte, Ortega Cano está volcado al 100% en la sala del Museo Etnográfico ‘El Caserón’ de San Sebastián de los Reyes albergará sus enseres más especiales y que será una especie de reconocimiento a su labor en los ruedos. Aunque un grupo de antitaurinos han intentado tumbar el proyecto del ex marido de ‘la más grande’ a través de una recogida de firmas en change.org, este digital ha podido hablar con la organización del museo, que ha confirmado que los planes siguen en pie y que, por temas logísticos, la fecha de apertura se retrasará unos dos meses más.