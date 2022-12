No han pasado ni dos meses desde que Gloria Camila optó por alejarse del foco mediático dada la difícil situación por la que estaban pasando su padre y la esposa de este, y sin embargo, ya ha reaparecido, aunque dispuesta a permanecer ausente de los distintos programas de televisión en los que previamente colaboraba. La hija de Ortega Cano continúa dando cabida a los diferentes eventos públicos a los que tiene que asistir dada su condición como creadora de contenido y con el único objetivo de crecer en redes sociales como Instagram, la cual se ha convertido en su principal fuente de ingresos y donde acumula casi 900 mil seguidores. Lo que ninguno de ellos podía imaginar es que su última publicación iba a estar marcada por su lado más romántico, llevando a cabo una declaración de intenciones en toda regla.

“No suelo subir fotos a este nivel tan personal e íntimo, pero creo que esta foto lo merecía y sobre todo por mi woli”, comenzaba explicando en un post en el que aparece nada más y nada menos que con su novio David: “Woli es una persona bastante reservada, introvertida al principio hasta que se suelta y coge confianza, luego te ríes a carcajadas con él. Mi wolito es un tío 10. Genial, respetuoso, educado, con aspiraciones en la vida, y con muchos valores. También tiene mucho amor para dar (me) y así lo ha demostrado desde el primer día, hace ya 3 años y hasta ahora”, continúa la hija de Rocío Jurado, dejando entrever que ha encontrado a su perfecto compañero de vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y la tía de Rocío Flores ha seguido deshaciéndose en halagos ante su pareja: “Ha estado a mi lado, apoyándome, ayudándome, dándome el valor que merezco para él, dándome mi lugar, y cuando no he estado presente, se ha puesto en mi lugar y ha tirado con los míos para delante. Por eso y muchas más cosas, esta foto merecía ser subida y compartida con vosotros, porque quiero y debo darle las gracias por todo lo que hace por mí, y sobre todo porque cuando caigo, siempre está para levantarme y cuidarme como siempre. Gracias, gracias y gracias David. TE AMO”, zanjaba la hermana de Rocío Carrasco, presentando así oficialmente a David García, el misterioso hombre que ya se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales en la vida de la joven al haber permanecido a su lado en momentos convulsos como los que han sucedido en los últimos meses, en los cuales se ha desencadenado una guerra familiar entre ella y Ana María Aldón que no parece haber llegado a buen puerto.

Como no podía ser de otra manera, no han tardado en llegar los comentarios de un sinfín de rostros conocidos a la publicación en cuestión. Rosa Benito, Omar Sánchez o Rosario Mohedano han querido brindar todo su apoyo a Gloria Camila con unas preciosas palabras como “qué pareja más bonita”, demostrando así que David ha conseguido colarse en sus corazones y que ya es uno más de la familia.