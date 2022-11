Han pasado seis meses desde que Rocío Flores estuviera por última vez en un programa en directo. De la noche a la mañana, su trayectoria profesional de la mano de Telecinco se acabó y su situación familiar dio un giro de 180 grados. Mientras su madre, Rocío Carrasco, contaba su verdad por primera vez, su padre rehacía su vida junto a Marta Riesco y Olga Moreno encontraba el amor en Agustín Etienne. Una serie de circunstancias por las que la joven influencer se alejó del foco mediático.

Hoy, como presentadora de los Premios Golden Nail celebrados en el Palacio de Congresos de Barcelona, la hija del ex guardia civil ha atendido a Fiesta para responder todas las preguntas de los colaboradores. Pero lo más llamativo es que la reportera que ha estado junto a ella ha sido Marta Riesco, la nueva pareja de su padre y con la que no tuvo un buen comienzo. Es la primera vez que Rocío Flores y la periodista aparecen juntas en televisión.

Como era de esperar, la primera pregunta que todo el mundo esperaba ha sido en qué punto está la relación de ambas. “Te tengo cariño. Todo es un proceso y todo pasa”, ha respondido Rocío, dejando claro que, aunque le costó asimilar la situación, finalmente ha entendido que tiene que mirar por la felicidad de los que la rodean. “Para mí, lo más importante es que mi familia esté feliz y, en este caso, si mi padre es feliz contigo y Olga con Agustín pues ya está”, ha sentenciado, mostrando así su aprobación pública a la reportera.

Después de todo el revuelo mediático en torno a su familia, Flores ha confesado que ahora es tiempo de ir despacio y estar tranquila. “Estoy bastante al margen”, ha confesado respecto a la docuserie de su madre, comunicando que lo ha pasado bastante mal “como cualquier hija lo llevaría”. Y es que, aunque no ha detallado si se sentaría a hablar con Rocío Carrasco en un tiempo, sí ha querido dejar claro que ahora va a pensar en ella y que una reconciliación no está entre sus planes.

En cuanto a su relación con Olga Moreno, la joven ha querido aclarar que no se encuentra en su mejor momento. “Olga es una persona muy importante en mi vida, lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Y, supongo que como todas las familias, las relaciones pasan por baches y, como ya se encargo ella de decir, no es el mejor momento”, se ha sincerado en el programa de Emma García, aclarando que tiene intención de retomar esa relación cuando sea el momento. Por la parte de Agustín, la influencer no ha entrado en detalles personales, ciñéndose únicamente a su relación laboral, la cual no pretende retomar: “No tengo representante y no tengo intención de tenerlo. Mi relación se acaba con Agustín por unos temas laborales, no por nada personal”.

Todo este tiempo en el que la pequeña pantalla no ha tenido noticias de la hija de Rocío Carrasco, la joven ha estado centrada en sí misma, de vacaciones, continuando con su trabajo en redes sociales y, sobre todo, planeando un proyecto que verá la luz en 2023. “Es una idea que tengo y dicen que para que las cosas salgan bien no se las tienes que contar a nadie”, ha explicado. Y es que, desde que dejase de ocupar su silla en El programa de Ana Rosa, mucho se ha especulado sobre su futuro laboral y el motivo de su ausencia en la cadena de Fuencarral. “Nadie me ha echado de la televisión”, ha sentenciado, dejando claro que ha sido ella misma quien ha tomado la decisión de cerrar esa etapa.

Antes de finalizar la que ha sido su primera conexión con Telecinco desde hace meses, Rocío Flores ha querido agradecer al programa por haber sido totalmente respetuoso con sus preguntas. “Os doy las gracias a todos y a ti también (Marta) y espero que seas muy feliz”, ha dicho con una sonrisa. En ese momento, la reportera, en un intento de quitar hierro al asunto ha respondido: “Esto es lo más bonito que me ha dicho en tiempo”. Marta Riesco no se ha querido ir sin antes dedicarle unas emotivas palabras a la hija de su actual pareja que han provocado su llanto: “Rocío es una persona increíble, súper cariñosa y muy pendiente de todo lo que ha ocurrido. Esto se lo voy a agradecer toda mi vida porque sabe que mi trabajo es lo más importante”. Sin poder contener la emoción, la nieta de Rocío Jurado se ha despedido entre lágrimas del programa y recibiendo un cariñoso gesto de la reportera que ha llegado a su vida para quedarse.