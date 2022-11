Marta Riesco y Antonio David Flores continúan presumiendo de su polémica relación. Hace meses que decidieron dejar de esconderse y airear su amor en público sin miedo a las consecuencias mediáticas que esto pudiese tener y llegando incluso a posar juntos frente a los medios de comunicación. Eso sí, hasta la fecha, solo lo habían hecho en el Festival Starlite Marbella, donde el pasado verano se dejaron ver cómplices e ilusionados en el emblemático photocall.

La pasada noche del martes los enamorados volvieron a reaparecer y a hacer lo propio, esta vez, en la presentación de la nueva temporada del Circo del Sol, que regresa a Madrid con su espectáculo ‘Luzia’ tras una larga temporada de parón a causa de la pandemia. Sonrientes y haciendo alarde del buen momento que atraviesa su romance pese a todo lo que se ha hablado de ellos desde el inicio de su relación, se colocaron frente a los objetivos justo antes de disfrutar de un plan de lo más divertido en el que no estuvieron solos.

Rocío Flores tampoco quiso perderse el evento. De este modo, poco después de su llegada a Madrid, la hija de Rocío Carrasco se unió a su padre y a la reportera de El programa de Ana Rosa para compartir con ellos esta noche tan especial, prueba inequívoca de que atrás quedó esa época en la que la nieta de ‘la más grande’ no terminaba de aceptar que su progenitor hubiese puesto fin a su matrimonio con Olga Moreno, a quien Rocío tenía mucho cariño, para iniciar una relación con su amiga y compañera de trabajo, Marta Riesco.

A la joven influencer le costó mucho superar la ruptura entre su padre y la exconcursante de Supervivientes. Sin embargo, poco a poco ha ido asumiendo esta nueva realidad decidiendo así ir acercando posturas con la nueva pareja del exguardiacivil. Al parecer, actualmente Rocío y Marta tienen una muy buena relación, casi incluso mejor que la que mantenían antes de que esta última se enamorase de Antonio David. Prueba de ello no solo es su asistencia conjunta a este evento, sino también que fue la propia Marta quien preparó la última fiesta de cumpleaños de Rocío.

No obstante, cabe destacar que todavía tienen una cuenta pendiente y esa es posar juntas en público como si de una familia feliz se tratara. Por el momento, habrá que esperar para poder ver estas imágenes, pues, aunque el pasado martes Marta y Antonio David sí contaron con la compañía de Rocío durante gran parte de la noche, lo cierto es que no se atrevieron a posar juntos en el photocall. Por un lado, lo hicieron la periodista y el exguardiacivil, y por otro Rocío, aunque si bien es cierto que Marta hizo uso de sus redes sociales para compartir contenido junto a la hija de su pareja, demostrando así lo bien que van las cosas entre ellas.

Tal y como se puede apreciar en dichas imágenes, la reportera y la sobrina de Gloria Camila no solo vieron juntas el espectáculo del Circo del sol, sino que, al término del evento, se trasladaron junto a Antonio David Flores a un karaoke en el que continuaron la fiesta. Están, por tanto, cada vez más cerca de convertirse en una familia feliz y unida. Ya solo falta que Marta estreche lazos con David, el hijo pequeño de Rocío Carrasco y el excolaborador de Sálvame. Aunque eso sí, todo parece apuntar a que para ello tendrá que contar con la aprobación de Olga Moreno, pues, por el momento, el joven todavía sigue viviendo con ella y con la pequeña Lola, la única hija que la empresaria comparte realmente con Antonio David.

Rocío rompe su silencio

Tras ser fotografiada por los medios gráficos en el photocall del evento, Rocío Flores decidió pararse a hablar con la prensa. Y es que, aunque se mostró cauta y discreta a la hora de hablar de las diferentes polémicas que le han salpicado en los últimos tiempos, sí se atrevió a comentar el delicado proceso que atraviesa actualmente Gloria Camila, así como su distanciamiento con Olga Moreno.

De este modo, tras confesar las ganas que tenía de pasar «un buen rato» junto a su familia, con quien la encanta compartir su tiempo, la joven volvió a mostrar su apoyo públicamente a su tía Gloria: «La veré en estos días, pasaré un poco de tiempo con ella y sobre todo apoyarnos mutuamente. Es verdad que es un proceso muy complicado, pero bueno, yo creo que con ayuda, con ilusión y con ganas… Siempre hemos estado ahí la una para la otra», aseguró.

En cuanto a la empresaria, Rocío prefirió no dar demasiados detalles sobre la relación que comparte con ella en la actualidad, aunque sí quiso recordar públicamente lo tanto que la ha defendido en el último año y medio: «Creo que si ha habido alguien que se ha partido la cara por ella, públicamente y de forma privada, he sido yo», expresó. «He pasado un año muy complicado, lo he pasado bastante mal, creo que siempre me he dedicado a mi familia y a los demás y creo que ha llegado el momento de parar y dedicarme a mí» , añadió.