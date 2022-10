Nuevo varapalo para alterar la tranquilidad de Rocío Flores. La joven ha estado muy preocupada después del accidente que ha tenido su novio. Manuel Bedmar preocupaba a todos al aparecer en redes sociales con el brazo escayolado y en cabestrillo para así inmovilizarlo. Más inquietante era el mensaje con el que ha acompañado a la imagen: «Estoy vivo», sin querer cuál había sido el origen de su problema de salud.

El malagueño deberá permanecer de baja y en completo reposo durante una larga temporada. Un tiempo en el que Rocío Flores se convertirá en su mejor apoyo, haciendo las labores de cuidadora. Hay que recordar que ambos viven juntos desde que se mudaran a un coqueto piso de Málaga en marzo de 2021 por lo que no le será difícil hacer de enfermera.

Ambos llevan 5 años disfrutando de una relación sentimental que también ha tenido sus altibajos. Hace unos meses se habló de una fuerte crisis entre ellos. A mediados de agosto se empezó a celebrar la feria de la ciudad en la que viven y unos mensajes en redes de Manuel hicieron saltar las alarmas. El joven se encontraba indispuesto en la cama y escribió un texto que parecía ir dedicado a su novia: «Una persona que te cuide cuando estás mal, que mire por ti, no que esté todo el día de fiesta para arriba y para abajo. Para fiestas, cualquier persona vale».

La hija de Rocío Carrasco fue preguntada por estas palabras en el programa en el que trabajaba pero respondió con elegancia y sin querer entrar a valorar: «Manuel es una persona anónima y no forma parte del medio, no he cruzado el límite de comercializar con mi relación. No voy a cruzar ese límite ahora y no voy a dar explicaciones sobre mi privacidad y así me voy a seguir manteniendo». Finalmente, se dejaron ver juntos en complicidad y sus problemas se solucionaron.

El novio de Rocío Flores es consciente de la expectación mediática que despierta su pareja, pero él siempre ha querido permanecer en un segundo plano. No obstante, es bastante activo en redes, donde tiene miles de seguidores con los que interactúa. Con ellos comparte una pequeña parte de su vida privada, en la que se incluyen románticos planes con su novia. También sabemos de él que le gustan mucho las motocicletas y que hace poco adquirió una a cambio de 12.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Bedmar (@manuelbedmar14)

El accidente de Manuel se ha convertido en una nueva preocupación en la vida de Rocío Flores. Hace unos meses que se quedó sin trabajo al no renovar su contrato con El programa de Ana Rosa. Sin embargo, la presentadora desveló hace unos días que había conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo que a día de hoy sigue sin cristalizar. Por otro lado, está su desencuentro con Olga Moreno tras empezar a salir con Agustín Etienne.