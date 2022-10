Olga Moreno reconoce su guerra fría con Rocío Flores: «Está enfadada»

Olga Moreno ha reaparecido públicamente después de meses apartada de los focos. La cita ha sido este lunes en el plató de Ana Rosa Quintana. Con media sonrisa, aparentemente relajada y ganas de hablar, la exmujer de Antonio David se ha puesto ante las cámaras en torno a las 12:35 horas. Muchos eran los temas encima de la mesa que abordar, un año después del anuncio de su separación del exmarido de Rocío Carrasco.

Había muchísima expectación por escuchar a la empresaria, quien no ha escondido sus sentimientos por Agustín Etienne: «Estoy en proceso de enamorarme. Tranquila, feliz, ilusionada, espero que esto dure para toda la vida», ha dicho primeramente. Reconoce que ha encontrado en la figura de su mánager a «una persona que me hace feliz».

Para contextualizar, cabe destacar que sus primeras declaraciones respecto a Agustín Etienne tuvieron lugar la pasada semana y venían a mostrar su estado sentimental actual: «Agustín se ha convertido en una persona muy importante en mi vida. Lo conozco desde hace años y tengo que decir que es un diez. No hay nadie que pueda hablar mal de él porque es un profesional como la copa de un pino. Y, personalmente lo he conocido más porque me ha ayudado mucho a superar esta etapa de mi vida. Ha sido una persona fundamental en este proceso que he vivido y se ha convertido en un pilar para mí. Me encanta cómo es, me encanta su forma de ser y me encanta su forma de tratarme», expresó en Semana.

Tras una pausa publicitaria, Ana Rosa ha entrevistado en profundidad a Olga Moreno. El romance con Agustín Etienne podría no haber sentado bien a Rocío Flores hasta el punto de hacer mella en la buena relación que tenían ambas. Lo primero que ha hecho la presentadora es hacer un repaso sobre la tremenda evolución que ha experimentado su invitada en tan solo 12 meses. De la desolación por el fin de su matrimonio con Antonio David a florecer de nuevo de la mano de su representante.

La andaluza ha exhibido durante toda la entrevista una sonrisa de oreja a oreja que no hace otra que cosa que mostrar el profundo estado de alegría en el que se encuentra. Reconoce que «he superado la ruptura pero me costó mucho. Públicamente se hace muy duro. Creía que no iba a salir de ahí y aquí estoy, feliz, pero ha sido muy complicado por nuestra niña pequeña, que es lo que más nos duele tanto al padre como a mí». No tiene problemas en asegurar que «la relación con Antonio David Flores está bien, es cordial. Aunque no nos vemos, hablamos mucho». «Tenemos la custodia compartida pero Lola no se separa de David. Él es feliz con su hermana y si el padre ve a su hijo así, vamos a seguir igual», explica. Asimismo, admite que lo peor de la ruptura fue «contárselo a Lola» y no que su exmarido se enamorase de Marta Riesco.

Sus amigas y su familia se han convertido en su mejor apoyo. En ese punto, Agustín Etienne ha sido clave. «He llorado mucho con él. No sé si ni cómo está conmigo después de todas las cosas que le he contado», dice. «Nunca me había fijado en él pero de la noche a la mañana surgió. Yo le tiraba los tejos y le decía de broma que al final íbamos a acabar juntos. Me atraía. Me atraía y yo le decía que a ver cuándo me daba una cita los dos solos y me la dio (ríe). Llevamos juntos un mes y algo. Me ha devuelto las ganas de vestirme, de arreglarme, estoy como una adolescente».

Moreno deja claro que la hija de su exmarido no se enteró de su relación con Agustín por los medios de comunicación: «¿Distanciamiento con Rocío? Ella se enteró dos semanas antes de mi entrevista en la revista. Se ha enterado antes que mi hija, que mi familia y que mis amigas. Eso fue lo único que me pidió Agustín. No se ha enterado por la prensa. Yo la llamé, no me lo cogió y la puse un mensaje».

Olga Moreno reconoce el distanciamiento con Rocío Flores

Olga Moreno no comprende por qué ha dejado su relación profesional con Agustín Etienne: «Él se ha portado fenomenal. Entiendo que le cuesta más trabajo digerirlo por lo que ha pasado por el padre, pero la gente que me quiere y me ve feliz, están felices por mí». Y en torno a las 13:00 horas ha dado el titular esperado: «Ahora mismo la relación con Rocío Flores no se encuentra en el mejor momento y está enfadada, pero no es la primera vez. Hablaremos y lo arreglaremos como pasa en todas las familias porque hay cariño, hay amor».

Ha hablado largo y tendido sobre su separación, que «nunca pensé en que iba a suceder porque no estábamos en el mejor momento, pero de ahí a separarnos…», y cuenta que «estuve enamorada de mi marido hasta el día que di la entrevista». Sobre la formalización de su separación, dice que «Estamos divorciándonos. Es una cosa que no hemos hablado antes pero que estamos en proceso de eso. Ha pasado el verano y no me corría prisa. Yo me siento separada, al final es un papel firmado».

Olga Moreno se ha atrevido a decir a Ana Rosa que «Espero ver a Rocío Flores aquí trabajando contigo de nuevo», a lo que la presentadora ha respondido: «Esto está todavía en el aire, todavía no se ha llegado a un acuerdo», ha sentenciado.