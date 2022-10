¿Olvido o ruptura? Rocío Flores, la gran ausente en el cumpleaños de Olga Moreno

Pese a que en un primer momento parecían ser uña y carne, lo cierto es que la amistad entre Rocío Flores y Olga Moreno cada vez está más deteriorada. Después de que la ex de Antonio David fuera protagonista de una exclusiva de la que la influencer no sabía nada, ahora se ha dado a conocer su relación con Agustín Etienne, representante también de la joven, algo que a esta quizá tampoco le habría gustado lo suficiente, razón por la que habría optado por tomar distancia con la madre de su hermana Lola.

Tanto es así, que durante el pasado lunes, 3 de octubre, cuando la ganadora de Supervivientes soplaba las velas para celebrar su 47 cumpleaños en compañía de sus seres queridos, no lo hacía junto a Rocío Flores. De esta manera, y en una ocasión tan especial, la hija de Rocío Carrasco estaría dejando clara su postura con respecto a los últimos acontecimientos sucedidos, decantándose por pasar un día tan importante para Olga nada más y nada menos que en Cancún, donde ha estado unos días poniendo el broche de oro al verano de la mejor de las maneras.

Durante esta misma mañana, han sido las cámaras de Gtres las encargadas de captar a la nieta de Rocío Flores ya en el aeropuerto de Madrid, donde ha aterrizado visiblemente cansada después de un vuelo de más de 10 horas: “Estoy un poco quemada. He descansado y la verdad que muy bien todo”, comenzaba explicando, para después admitir que “ahora mismo no tiene ni idea” de si volverá a la televisión o tiene otros proyectos laborales entre manos alejados del foco mediático. Por otro lado, la hija del ex guardia civil ha sido muy tajante cuando la reportera le ha preguntado por la nueva relación de Olga Moreno con su representante: “Mirad, acabo de llegar de México, 7 horas de diferencia horaria, llevo 11 días desconectada completamente de todo lo que ha pasado en España”, confesaba, en un intento por poner punto final a una conversación con la que parecía sentirse bastante incómoda: “No voy a decir nada, gracias”.

Con esta actitud cortante y distante a partes iguales, Rocío demuestra que las cosas no están sucediendo de la mejor manera con Olga. Atrás quedaron los momentos que ambas compartieron formando un tándem perfecto, ya que parece ser que su amistad pende de un hilo actualmente. Sin ir más lejos, y pese a la distancia de casi 8.000 kilómetros, Rocío podría haber hecho uso de sus redes sociales para compartir alguna imagen con la ex de su padre y desearla así una nueva vuelta al sol muy feliz. Algo que sus seguidores esperaban y que, sin embargo, no hizo, cortando así todos los lazos de unión y siguiendo creando contenido de manera habitual sin hacer referencia alguna a una fecha tan relevante en el calendario de Moreno.