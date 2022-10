En el nombre de Rocío sigue dando mucho de qué hablar. Rocío Carrasco ha decidido no callarse nunca más y contar su verdad sobre cómo ha sido su vida junto a su madre y al clan Mohedano. Unas declaraciones que han provocado una guerra familiar que parece no llegar a su fin. Pese a que las primeras reacciones llegaron ya hace unos meses, ahora ha sido Rosa Benito quien ha querido romper su silencio.

La ex mujer de Amador Mohedano ha entrado en llamada en Fiesta, el nuevo espacio de Telecinco, para expresar lo disgustada que está con algunas cosas que ha pronunciado su sobrina y desmentir su versión. Dando un paso al frente, la colaboradora ha sido clara: “Lo que se está diciendo no es lo que yo he vivido. Yo he vivido otras circunstancias, otra vida y otros momentos”. Con esta frase que deja claro que, para ella, la hija de Rocío Jurado únicamente está diciendo mentiras, la tertuliana ha sacado la cara por su familia y, sobre todo, por el hermano de ‘la más grande’.

En todo este tiempo en el que el documental de la mujer de Fidel Albiac ha acaparado titulares, Rosa Benito se ha mantenido siempre al margen, aunque dando pequeñas pinceladas de su opinión a través de las redes sociales. Hoy, ha querido hablar y ya no se piensa callar más. “Llevo tres meses que no quiero entrar en nada de eso. Se han dicho muchísimas barbaridades”, ha comenzado explicando. Respecto al tema más reciente, la última gala de Rocío Jurado que, según ha contado su hija, se hizo para financiar su tratamiento contra el cáncer, la colaboradora ha echado por tierra el testimonio de su sobrina. “Esa gala no se hace para pagar la enfermedad de Rocío. ¿Rocío Jurado no tenía liquidez? ¿Estamos locos? Te voy a decir otra cosa, ¿vosotros pensáis que Rocío Jurado no tenía un seguro maravilloso? La Jurado sí lo tenía, os lo puedo asegurar”, ha sentenciado con tono firme.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)

El testimonio de Rocío Carrasco narra, además, que durante ese concierto, su madre sufrió desmayos y vómitos, un relato que parece no haber sentado nada bien a la ex mujer de Amador. “Se dicen unas barbaridades que son inciertas. Si hubiera pasado todo eso, ¿no pensáis que su familia no se hubiera llevado a Rocío a casa? Ella estaba enferma, sí, pero tenía mucha ilusión por subirse a un escenario”, ha zanjado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa Benito (@rosapepioficial)

Una llamada que ha supuesto la primera intervención de Rosa Benito tras emitir en abierto los capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco. Con la voz entrecortada por la emoción, la colaboradora se ha sincerado y ha expresado que todo lo que está sucediendo le está causando mucho dolor, por lo que ha decidido alejarse del foco mediático durante un tiempo. “Lo he hecho por Emma, por Unicorn, pero ahora no es mi momento de volver. Me duele que se pueda permitir todo esto. El problema es que lo cuenta Rocío Carrasco”.

Aprovechando la oportunidad, Benito ha querido sacar la cara por su ex marido y ahora su nueva ilusión, sentenciando que ‘la más grande’ siempre ha estado agradecida con el papel de Amador como manager: “Deberían valernos las palabras de Rocío Jurado, donde ella agradece a Gloria, Amador y Juan de la Rosa”. Con una voz llena de sentimiento, Rosa ha querido resaltar la importancia que ha tenido el clan Mohedano en la vida de la intérprete de Se nos rompió el amor: “Nosotros lo hemos tenido todo con ella, pero ella también lo ha tenido todo con nosotros. Ella siempre ha estado rodeada de nosotros, de su gente, de su pandilla”.

Antes de dar por finalizada su intervención y ya con un tono más serio, la colaboradora se ha dirigido directamente a la mujer de Fidel Albiac en un intento de plantar cara a sus acusaciones. “Le voy a decir a Rocío Carrasco que mis hijos han vivido de sus padres, que yo he tenido ovarios para sacar a mis hijos adelante y el padre que han tenido ha sido un currante”. En ese instante, Rosa ha confesado que actualmente se encuentra fuera de la televisión precisamente por este tema: “Daría unos titulares enormes, que es lo que ella está deseando y no lo vamos a hacer. Que no te digo que no lo haga mañana, pero voy a dejar que pase un poquito el tiempo”. Por último y antes de despedirse de Fiesta, la colaboradora ha dejado claro que volverá a ocupar su puesto en Mediaset, aunque no esté de acuerdo con la cadena por darle voz a su sobrina, a la que ha mandado un último mensaje: “A lo mejor te tienes que valer de nosotros para ganar un dinero”.