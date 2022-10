Marta Riesco se ha convertido en el claro ejemplo de que después de la tormenta, siempre llega la calma. Tras hacerse pública su relación sentimental con Antonio David Flores, la periodista se vio cuestionada por la opinión pública, tanto a nivel profesional como personal. Un linchamiento mediático que incrementó por la poca solidez de su romance que, apenas unas semanas después de salir a la luz, decidió romperse. Pero no para siempre.

Ahora, el ex guardia civil y al comunicadora están viviendo uno de los momentos más dulces de su historia de amor. Y así lo han hecho saber al mundo entero a través de sus redes sociales. Coincidiendo con la vuelta de Riesco a Telecinco -pues ahora colabora con Fiesta en calidad de reportera- el ex marido de Rocío Carrasco ha querido compartir lo orgulloso que está de ella a través de su perfil de Instagram.

“Siempre te has mantenido firme y nadie te ha hecho cambiar de opinión pese a todo lo que te han ofrecido. Has demostrado todo lo que me quieres diciendo que no”, ha comenzado su declaración de amor. Y es que, aunque la periodista siempre ha hecho alarde de su relación con el ex guardia civil, este por el contrario se ha mantenido más celoso de su intimidad. Ahora, con el regreso de la reportera a la pequeña pantalla, su pareja ha visto la oportunidad idónea para gritar a los cuatro vientos lo que siente por ella. “Es hora de que yo también demuestre públicamente lo que siento por ti y ahora que puedo, darte el sitio que te mereces”, ha sentenciado, orgulloso del camino que ha tomado su historia de amor.

Un mensaje muy especial que llega apenas unos días después de que Olga Moreno haya confesado haber encontrado la ilusión de la mano de su representante, Agustín Etienne. Razón por la que el concursante de GH VIP se podría haber lanzado a la piscina y mostrar públicamente que su corazón vuelve a estar ocupado. “Gracias por tu lealtad, a pesar del peaje que has tenido que pagar. Y gracias por haber mostrado a los demás que no soy como me han pintado en este último año”, ha continuado escribiendo en su feed, haciendo referencia a la docuserie de Rocío Carrasco en la que relata el infierno que vivió junto a él.

Para finalizar la declaración de amor más emotiva que Antonio David ha escrito hasta la fecha, ha querido manifestar el deseo de que la gente conozca de verdad a su actual pareja, que ha sido muy criticada los últimos meses por haber comenzado un romance con él. “Soy feliz teniendo a mi lado a una mujer tan fuerte y tan valiente como tú, te amo”, ha sentenciado. Un post que ha llegado al corazón de la protagonista, que no ha querido perder la ocasión de dejarle un mensaje sencillo y contundente: “Te amo con toda mi alma”.

Asimismo, Marta Riesco ha compartido con sus seguidores lo feliz que está de volver a ejercer como reportera. “Seis meses han pasado desde que hice mi último directo… No os podéis imaginar lo que he sentido de nuevo! Esa adrenalina, esa emoción, esa responsabilidad de hacerlo bien…Confieso que he temblado y he derramado una lagrimita cuando he leído el chat de mi familia…Solo ellos saben por lo que he pasado”, se ha sincerado, dejando claro que volver a la pequeña pantalla ha sido la mejor decisión que ha tomado y más si cuenta con el apoyo de un círculo muy cercano que ha estado con ella en los peores momentos de este último año.