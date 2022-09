El contundente golpe en la mesa de Marta Riesco contra Olga Moreno

Marta Riesco está harta. Desde que diera el paso de oficializar su relación con Antonio David Flores, la periodista ha recibido un sinfín de críticas por parte de compañeros de profesión y de usuarios de redes sociales que consideran que la joven se habría metido en medio de un matrimonio con el único objetivo de adquirir fama y mayor popularidad. Algo que la protagonista en cuestión ha negado por activa y por pasiva, estallando públicamente a través de su cuenta de Instagram.

En esta última ocasión, la reportera de Ya es verano ha querido hacer público uno de los muchos mensajes que encuentra cada vez que entra a Twitter y en los que se le ataca directamente. Unas palabras a las que la propia Marta ha reaccionado con total rotundidad: “Llevo muchos meses (casi un año) enfrentándome a este tipo de comentarios. Me resultan cómicas las comparaciones que se hacen entre una y otra, pero más aún cuando se dice que ‘ella es una gran mujer que no ha querido protagonismo’. Os recuerdo, por si no lo sabéis, que yo nunca entré en Supervivientes a pesar de las ofertas, nunca me senté en el Deluxe para hablar de mi vida, jamás he concebido exclusivas para hablar de mi vida ni me río de alguien que se quiera casar… Y no, no he recibido un perdón público de nadie de los que decían que yo solo buscaba protagonismo”, ha comenzado explicando, dejando entrever que está cansada de que se le acuse de que su amor por el exguardia civil no es del todo real.

Por si fuera poco, la comunicadora también se ha referido al ámbito profesional a la hora de admitir que, después de haberse alejado de la polémica, ha podido volver a las instalaciones de Mediaset para continuar con sus quehaceres profesionales: “He estado 5 meses en nuevos proyectos dentro de mi productora @unicorntves, fuera de Mediaset, y hace dos semanas he vuelto al edificio en el que llevo trabajando 5 años como redactora. Pedí ser la que era. Pedí volver a trabajar en igualdad de condiciones que mis compañeros: volver a ser reportera, montar vídeos, locutarlos…”, contaba, para después zanjar el tema y dejar claro que no tiene intención alguna de hacer referencia a su vida personal: “Respeto a la gente que está en la televisión y en las revistas vendiendo su vida y su intimidad. Pero no voy a callarme más cuando se hagan comparativas injustas. Comparaciones que llevo soportando durante un año. Una no es una señora y la otra (yo) un despojo. Yo vivo de mi trabajo, el que estudié en la Universidad Rey Juan Carlos y me llevó hasta La Sexta, la televisión de Murcia, la Agencia Efe y Telecinco (…) He aguantado mucho por respeto pero ya está bien. No voy a consentir que se me siga comparando con una mujer diciendo que yo soy peor porque lo que yo he buscado es la fama. Haberme enamorado me ha provocado muchos problemas, los más importantes en mi trabajo”, señalaba, demostrando que, el hecho de que su puesto de trabajo haya llegado a correr peligro es lo que más le preocupaba.

Para poner punto final a la polémica, Riesco ha querido dejar clara su postura: “Esto no va de malas y buenas. Lo fácil es posicionarse con la que parece más débil y arremeter contra la otra sin compasión. Cuando lo hagáis y penséis que yo estoy encantada con ser el foco y ser ‘famosa’, poned en Google cuántas exclusivas he dado yo y cuántas ha dado la otra y en cuántos realitys hemos aparecido y en qué fechas se firmaron. También buscad la imagen del 24 de abril, el cumpleaños de mi novio, donde yo no fui invitada pero ella posó junto a él y su familia (ya habiendo reconocido que estábamos juntos) y sonrió junto a su exsuegra callando a todos que había concedido una entrevista hablando de su ex y padre de su hija, sin decir nada a nadie. Yo mientras lloraba en casa viendo esas imágenes”, zanjaba.