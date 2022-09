“Nuevos comienzos”, así ha anunciado Marta Riesco su cambio de rumbo. Tras cinco años trabajando como reportera en El programa de Ana Rosa, la televisiva ha querido aumentar su currículum y escoger otro camino en la pequeña pantalla. El próximo 1 de octubre, la novia de Antonio David se pondrá frente a la cámara en el nuevo programa de Emma García, que sustituirá a Ya es verano. La periodista comienza así una nueva andadura en televisión, dejando atrás a ‘la reina de las mañanas’ y adentrándose en el mundo del fin de semana en calidad de colaboradora.

Tras cinco meses apartada de su profesión, Marta Riesco ya está preparada para volver a la rutina, tal y como ha adelantado Diez Minutos. Sin embargo, cuando Ana Rosa Quintana regrese a su puesto laboral, se encontrará con que una de sus mejores reporteras ya no está en su equipo. Y es que, después de hacerse pública su relación con Antonio David, mucho se ha cuestionado su futuro en el mundo del periodismo. “Siento que la productora me ha protegido muchísimo. De hecho, estoy súper agradecida a Unicorn, porque de no ser por ellos no sé lo que hubiera sido de mí”, ha confesado al digital mencionado. Ahora, convertida ya en un personaje más del corazón, la que fuera reportera ha cambiado su papel detrás de la cámara para estar al frente.

Sin embargo, aunque esto conlleve dejar atrás un espacio que tantas alegrías le ha dado, Marta Riesco jamás se va a olvidar de todo lo que le ha enseñado su “jefa”, Ana Rosa. “Dos días antes de que Ana Rosa contara que tenía cáncer, me llamó a su despacho para hablar de mi situación. Allí me dio muchos consejos. Yo le decía todo el rato: ‘no puedo más’. Y ella me animaba: ‘claro que puedes’. Me impactó su buen corazón. Yo la admiraba antes de empezar a trabajar con ella y después de conocerla, mucho más”, se ha sincerado en Diez Minutos.

Tal y como se pudo saber hace unos días, la cadena ya ha creado un nuevo formato que hará el relevo en la parrilla a Ya es verano y que contará con Emma García como conductora. La presentadora se pondrá al frente de este nuevo magacine producido por Unicorn Content en el que la actualidad, la crónica social y el entretenimiento serán la esencia del directo. Tal y como ha informado Yo tele, la dirección de Mediaset ha decidido cancelar la sección de actualidad de Ya es verano y Viva la vida, para dar paso a contenidos centrados en famosos y concursantes de realities. Sin embargo, el medio citado ha dejado claro que el programa no se desconectará por completo del mundo real, pues al contar con cinco horas en antena, podrá cambiar la escaleta si alguna información de última hora relacionada con el mundo del corazón eclipsa la tertulia.

Por el momento, se desconoce quién se sentará en el plató en calidad de colaborador y cuál será el nombre del nuevo espacio televisivo, aunque, como ya ha adelantado Yo tele, la marca Ya es fin de semana ha sido registrada en la oficina de patentes y marcas, por lo que no se descarta que ese sea el nombre elegido o que, por el contrario, finalmente se llame de otra manera.