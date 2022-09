Ana Rosa Quintana reaparece antes de su inminente regreso en televisión

El regreso de Ana Rosa Quintana a la televisión es inminente. Pero antes de que eso suceda, la periodista se ha dejado ver en Andalucía, concretamente en Vejer de la Frontera, Cádiz. La comunicadora ha posado de lo más sonriente junto al Delegado de Turismo y Urbanismo de la ciudad. Para la especial ocasión, ha optado por un look compuesto por colores vibrantes que detonan su gran alegría en un momento clave de su vida, ya que se encuentra en plena recuperación del cáncer de mama que le diagnosticaron meses atrás.

Esta estampa la ha compartido Pepe Ortiz Galán en sus redes sociales, donde no ha dudado en dedicar unas emotivas palabras a Ana Rosa. “Desde que la conocí hace años tengo que reconocer que valoré de ella su cercanía, compromiso con varias causas sociales y sobre todo que tiene algo que la hace única, a la hora de hablar, informarse y observar. Por algo la llaman la ‘reina de las mañanas’ al ser su programa de televisión líder cada día en nuestro país. Ha vuelto a nuestro pueblo y con ella hemos compartido un buen rato de conversación y de paseo por algunos rincones de Vejer. Nos ha alegrado mucho verla tan bien, tan recuperada y sobre todo con tanta fuerza ante su muy probable vuelta a la televisión”, ha escrito Galán.

Fue a principios del mes de noviembre cuando Ana Rosa Quintana revelaba en pleno directo que iba a ausentarse durante algún tiempo para poder luchar contra el cáncer que le habían diagnosticado. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama”, comenzó diciendo.

“La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes… normalmente y excepto en vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando el covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante”, añadió. “Empecé con este programa cuando mis hijos tienen poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas y algunas maravillosas la mayoría, y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia”, explicó muy sincera a los telespectadores mirando al objetivo de la cámara.

Desde entonces, han sido contadas las ocasiones en las que se ha dejado ver, ya que ha estado completamente volcada en su recuperación y apoyándose en su familia y entorno más cercano. Ahora, sus compañeros comienzan a contar la esperada cuenta atrás para recibirla con los brazos abiertos en el espacio que lleva su nombre.