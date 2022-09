Aunque la temporada estival no ha acabado, para muchos el verano como tal ya ha llegado a su fin. Y para Mediaset también, que mantendrá el nombre y los rótulos de El programa del verano hasta mañana. El programa de Ana Rosa regresará a las 8:55 horas de mañana, día 12 de septiembre, tal y como reza la nota de prensa publicada en Twitter. Una vuelta muy esperada que tendrá una gran ausente: Ana Rosa Quintana.

La semana pasada se dijo que la presentadora volvía el lunes a su programa, pero siempre quedó la duda, pues la propia protagonista no se pronunció al respecto ni hubo movimientos sospechosos que vaticinaran su regreso a la pequeña pantalla. La redactora del programa desveló que volvía Ana Rosa, pero nunca quedó esclarecido si se refería a ella como persona o al espacio televisivo que lleva su nombre. Muchos medios de comunicación se aventuraron a decir que el regreso de la presentadora estaba previsto para el lunes debido a este descuido de la trabajadora. Pero nada más lejos de la realidad.

“El programa de Ana Rosa da comienzo a su 18ª temporada y por primera vez lo hará sin Ana Rosa Quintana vestida de blanco. Joaquín Prat y Patricia Pardo estarán al frente del formato a la espera de la llegada de Ana Rosa”, se ha podido leer. Lo que en realidad vuelve a la parrilla es El programa de Ana Rosa, dejando atrás El programa del verano, pero todavía la veterana presentadora no tiene fecha de reaparición en plató, tal y como ha apuntado este twit que, además, ha hecho un cariñoso guiño a su traje blanco. Y es que, desde 2005, la presentadora siempre inaugura su espacio en Mediaset con una amplia sonrisa y vestida totalmente de blanco. Un talismán de la moda que le da fuerza y seguridad para ponerse al frente del primer programa de cada temporada. Con este anuncio se confirman los pasos reales de ‘la reina de las mañanas’ para su regreso. Su programa vuelve pero de momento ella no volverá.

NUEVA TEMPORADA #AR | LUNES 08:55H@elprogramadear da comienzo a su 18ª temporada y por primera vez lo hará sin Ana Rosa Quintana vestida de blanco ▪️@PratSandberg y @Patricia_Pardo estarán al frente del formato a la espera de la llegada de @anarosaq pic.twitter.com/qnGrWGvy9L — telemagazine (@telemgzn) September 9, 2022

Su retirada de la televisión

Fue el pasado mes de noviembre cuando ‘la reina de las mañanas’ anunció a su audiencia que se despedía de ellos tras haber vuelto a ser diagnosticada de cáncer de mama. “Normalmente y excepto vacaciones, no he faltado a mi cita con vosotros ni cuando el covid acechaba. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído hasta aquí en estos 17 años que creo que tengo que compartir, con todos los que me habéis hecho tan feliz, lo más duro que me ha pasado en la vida y quizás lo más importante. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia”, comunicó. Mañana comienza una nueva temporada sin ella al frente del programa, por lo que habrá que esperar hasta octubre, tal y como se publicó hace unos días, para su reaparición.