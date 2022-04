Ana Rosa Quintana lleva varios meses alejada de la televisión. El pasado mes de noviembre antes de terminar la emisión de uno de sus programas reveló que padecía cáncer de mama. “Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…”, expresó. Desde entonces, son contadas las ocasiones en las que se ha dejado ver tanto públicamente como en el universo 2.0 de las redes sociales. No obstante, seguramente esté siguiendo muy de cerca el trascurso de la crónica social de nuestro país, que también tiene como protagonistas a alguno de los colaboradores de El programa de Ana Rosa.

Jorge Javier Vázquez llegó a pronunciarse a principios de este mes después de una brutal bronca en directo entre Marta Riesco y Alessandro Lequio. “Estoy convencido de que esta situación no le ha hecho ninguna gracia”, afirmaba el presentador. “Conozco a Ana Rosa desde hace 20 años», indicaba Jorge Javier.

Antonio David y Marta Riesco

En octubre de 2021 la revista Lecturas sacaba a la luz que Antonio David Flores y Olga Moreno ponían fin a su matrimonio. A las pocas semanas comenzaba a sonar con fuerza el nombre de Marta Riesco como posible pareja del exguardia civil. Finalmente, ambos lo confirman, aunque hasta hace relativamente poco intentan mantenerse en un segundo plano, ocultando sus salidas y los planes que han hecho juntos.

Se puede decir que, se encuentran en una nueva etapa de la relación que la reportera ha tenido que explicar en varias ocasiones en el programa para el que colabora, generando así un debate contínuo con sus declaraciones.

Joaquín Prat, protagonista de las portadas

Por otro lado, Joaquín Prat, que puso punto final a su matrimonio de más d dos décadas con Yolanda Bravo el pasado verano, también se ha convertido en uno de los protagonistas de la crónica social. Pese a la discreción en el terreno sentimental que siempre le ha caracterizado fue visto con una mujer de nuevo ilusionado, tal y como publicó ¡Hola!.

Por el momento, se desconoce en qué punto del romance se encuentra esta nueva ¿pareja?

Las presuntas infidelidades a Rocío Flores

Rocío Flores lleva siendo protagonista de la prensa del corazón desde hace más de un año. Lo último que ha colocado a la nieta de Rocío Jurado en el ojo del huracán han sido unas supuestas declaraciones de varias mujeres que han asegurado que han tenido un affaire con su pareja, Manuel Bedmar.

Pese a los rumores de infidelidad, Rocío se muestra contundente y asegura que está «feliz». De hecho, ha compartido alguna que otra fotografía en Instagram dejando claro que lo suyo con su pareja continúa.

Patricia Pardo y Christian Gálvez

En esta lista de romances también entran Patricia Pardo y Christian Galvez, una de las parejas sorpresa de este 2022. Tras conocerse que el presentador finalizaba su romance con Almudena Cid saltaban todas las alarmas porque a los poco días la presentadora ocupaba su corazón.

A través de las redes sociales se han dedicado comentarios, pero también se han dejado ver juntos en actitud cariñosa por las calles de Madrid.