Primeras imágenes de Christian Gálvez y Patricia Pardo juntos, paseando de la mano por las calles de Madrid

Si la ruptura de Almudena Cid y Christian Gálvez pilló por sorpresa a sus seguidores, la noticia de un nuevo romance entre el presentador y Patricia Pardo no ha sido para menos. Aunque al principio solo fueron rumores, la pareja confirmó sus relación primero, por redes sociales bajo el lema “si son rosas, florecerán” y, más tarde en directo, cuando el presentador de Alta tensión proclamaba su amor a los cuatro vientos con la siguiente declaración: “A ti, Paty, a ti te digo que son rosas, que pienso regalarlas y cuidarlas tanto que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos nos recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros”.

Ahora que su relación es oficial, los presentadores no han dudado en pasear su amor por las calles de Madrid. Cogidos de la mano y disfrutando de un romántico paseo, así han mostrado con naturalidad su romance. Aunque no han querido hacer declaraciones públicamente, lo que está claro es que una imagen vale más que mil palabras y, en esta ocasión, lo dice todo. En las instantáneas se les ve despreocupados y felices, disfrutando de la etapa del noviazgo, que resulta ser la más bonita. Ambos, cómplices a más no poder, han elegido un look casual y cómodo. Christian ha demostrado ser fiel al estilo denim, con un vaquero pitillo y una camisa vaquera, que ha combinado con la chupa de cuero que tanto le caracteriza. Por su parte, Patricia ha escogido un vaquero pitillo negro y sneakers, acompañado de un trench color beige y un bolso bandolera rosa de Yves Saint Laurent.

Parece que su relación va viento en popa desde que se hiciera pública. Algo que todavía no acaba de aceptar Almudena Cid quien, a pesar de no querer hacer declaraciones frente a las cámaras, fue pillada desahogándose con su compañera de trabajo Melani Olivares. La conversación de la exgimnasta fue analizada por Paloma Ramón, experta en comunicación audiovisual, y por un especialista en lectura de labios. Sus gestos dejaban al descubierto una Almudena nerviosa, llegando al borde del llanto y que aún estaba en la primera fase del duelo de su separación. “Aún no entiende que su relación haya muerto”, confesaba Paloma. De igual forma, en sus labios se podía leer que la pareja se había dado un tiempo, algo que sorprendía a su acompañante. “Esto no está siendo fácil. Estaba muy unida a él”, confesaba reprimiendo las lágrimas. Un testimonio que ha dejado claro que la deportista olímpica no está pasando por su mejor momento.

Sin embargo, el que fuera presentador de Pasapalabra parece estar disfrutando más que nunca de esta nueva etapa. Con mensajes ocultos en Instagram y otros no tan ocultos en Cadena100, asegura estar plenamente enamorado y orgulloso de la persona que hoy en día está a su lado. “Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta, porque tú, Paty, alimentas mis cinco sentidos”, se declaraba públicamente a la presentadora de El programa de Ana Rosa. Sea como fuere, lo que está claro es que brilla el amor y contra el amor, no hay huracán que lo pare.