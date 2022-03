Almudena Cid, pillada hablando con Melani Olivares de su ruptura

Almudena Cid ha sido pillada por las cámaras de Socialité hablando de su ruptura. Cuando creía que no estaba siendo grabada, la exgimnasta se ha desahogado con su amiga y compañera Melani Olivares, quien ha confesado al programa que estaban hablando de la relación, aunque no hay querido entrar en detalles.

Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal, ha analizado los gestos de Almudena durante la conversación, asegurando que estaba muy nerviosa y que ha llegado, incluso, a contener las lágrimas. “Al llegar al encuentro con sus amigos comienza a vomitar sus emociones”, ha comenzado diciendo. Además, asegura que la protagonista está aún en la primera fase del duelo: “Aún no entiende que su relación se haya muerto, no comprende que le haya podido pasar a ella, seguramente ella no era conocedora de que las cosas entre ellos fuesen tan mal”. Los gestos de su acompañante Melani, evidencian que está perpleja ante lo que su amiga le está relatando, lo que podría ser una señal de no conocer esa faceta de Christian que le están contando.

El espacio televisivo también ha contado con la ayuda de un experto en lectura de labios, quien ha descifrado las cuestiones claves de la conversación. “Yo le dije estate tranquilo, ten un poco de paciencia. Date un año”, ha comenzado relatando la deportista olímpica. Parece que la expareja se había dado un tiempo y la ruptura ha pillado a Almudena por sorpresa. “¡Lo dejamos! Yo me quedé como así…Nos habíamos dado un espacio…Y me dices esto”, ha explicado a su amiga. Al borde del llanto, la que fuera novia de Christian Gálvez ha confesado: “Esto no está siendo fácil. Estaba muy unida a él”. Acto seguido, Melani y su compañero se han acercado a abrazarla.

No cabe duda que la de Vitoria está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. En cambio, para Christian Gálvez parece no ser así. Justo un día antes de este vídeo, el presentador de Alta tensión predicaba su amor por Patricia Pardo a los cuatro vientos. “Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas, que pienso regalarlas y cuidarlas tanto que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos nos recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta, porque tú Paty, alimentas mis cinco sentidos”, relataba Christian para Cadena100.

Almudena Cid, hasta el momento, no ha querido pronunciarse públicamente. Las únicas declaraciones que ha dicho a las cámaras han sido que se encuentra centrada en sí misma y que está disfrutando esta nueva etapa en los teatros con la obra Una historia de amor. En cuanto a la noticia del romance entre su expareja y la periodista Patricia Pardo, el único testimonio de la gimnasta ha sido claro y conciso: “Pasapalabra”.